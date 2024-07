Cómo reacciona cada signo del zodiaco ante el infortunio

Esta semana vamos a descubrir cómo se enfrenta cada uno de los signos del zodiaco a los momentos de infortunio o fatalidad, las grandes pruebas y calamidades de la vida.

Veremos qué signos son los que tienen más riesgo, o posibilidad, de encontrarse este tipo de desgracias, y al mismo tiempo, aquellos que estarían más dotados para gestionarlas y resolverlas con una mayor eficacia. Asimismo, veremos cuáles serían los menos preparados para hacer frente a crisis y los acontecimientos más siniestros y amenazadores.

ARIES

Partís con cierta ventaja, ya que este signo está gobernado por Marte, planeta asociado con la guerra, por eso mismo los nativos de este signo, de forma consciente o inconsciente, no entendéis, la existencia sin algún enemigo, humano o de otro tipo, al que hacer frente. Incluso si no existe ese enemigo, vosotros mismo iréis a buscarlo, porque siempre necesitáis algún reto que afrontar que os permita reafirmaros. Afrontaréis los momentos de infortunio con gran valor y pondréis todos los recursos para superar la crisis.

TAURO

Una de las cosas que más os caracteriza es vuestro carácter premeditado y previsor, pues vais a hacer todo lo posible por no encontraros con sorpresas, y mucho menos aún con grandes calamidades. Antes de aventuraros con cualquier proyecto valoráis cuidadosamente las posibles dificultades y todo lo que pudiera salir mal. Sin embargo, si al final la fatalidad os llama a la puerta, la afrontaréis con inmensa resistencia, sacrificio, constancia y perseverancia, todo el tiempo que sea preciso hasta superar definitivamente la crisis.

GÉMINIS

Géminis: Este signo aéreo, que canaliza la influencia del planeta Mercurio, está dotado de una de las mejores armas a la hora de hacer frente a cualquier tipo de fatalidad en cualquier ámbito de la vida: la inteligencia, listeza, habilidad, astucia y todo tipo de cualidades intelectuales, entre ellas una gran capacidad de adaptación. Si la gravedad de la situación lo requiere, sabrán mentir mejor que nadie, o, en su caso, retorcer la verdad o hacer de mentira verdad. Gracias a su gran extraversión buscará ayuda en cientos de amistades.

CÁNCER

Dada la profunda sensibilidad, emotividad y vulnerabilidad de estos nativos, parecería que cualquier fatalidad puede tumbarles. Sin embargo, los hijos de la Luna poseen un arraigado y poderoso instinto de conservación, sumado a una tenacidad asombrosa. Si el infortunio llama a su puerta, los Cáncer se refugiarán en su sólida concha y adoptarán una estrategia defensiva, si no pueden eludir el problema. Si no hay más remedio que afrontar la crisis, entonces mostrarán una resistencia numantina, todo el tiempo necesario.

LEO

Los hijos del Sol no temen a las grandes calamidades porque son conscientes de que tienen muy buena suerte,y, por un lado, o por otro, acabarán saliendo airosos. Pero, asimismo, también tienen una gran fe en sí mismos, unida a un temperamento muy optimista. Tanto si es por sus magníficas cualidades, como por la gran ayuda de la suerte, si tienen que hacer frente a alguna grave crisis tendrán muchas posibilidades de superarla con éxito. Estos nativos pueden remontar con éxito crisis o fatalidades que acabarían con otros.

VIRGO

Dadas las características de su personalidad, este es uno de los mejores signos en los que se puede nacer en caso de que sea preciso enfrentarse a una gran fatalidad. Del mismo modo que no suelen tener mucha suerte a la hora de buscar los placeres, diversiones o alegrías de la vida; sin embargo, son ideales cuando se trata de plantar cara a una grave crisis o una calamidad extremadamente severa. Su carácter profundamente trabajador, sacrificado, responsable hasta el extremo y su gran capacidad de sufrir lo lograrán.

LIBRA

En realidad, la experiencia práctica nos dice que existen dos tipos de Libra, uno es el más clásico, como Gandhi, que responde al infortunio con resistencia pasiva, pero sin atacar a nadie. Sin embargo, el otro sería prácticamente opuesto, como Margaret Thatcher, mostrándose mucho más batallador y afrontando con gran audacia las dificultades. Pero los dos tipos tienen en común una gran inteligencia y un lado racional muy desarrollado, y siempre sabrán encontrar el modo de superar la crisis, o la persona ideal que les ayude.

ESCORPIO

Este sería, sin duda, el mejor de los signos a la hora de hacer frente a las más graves crisis y fatalidades. Gobernados por Marte, y sobre todo por el volcánico Plutón, el planeta que toma su nombre del dios de los infiernos, estamos ante los mayores guerreros del zodiaco, y dan siempre lo mejor de sí en los momentos más difíciles y frente a las crisis más graves y temidas. Además, no solo no temen a estas situaciones, sino que les atraen mucho. Son los mejores para afrontarlas con éxito, pero también para provocarlas.

SAGITARIO

Estos nativos son optimistas y esperanzados por naturaleza y, de forma consciente o inconsciente se sienten protegidos por el destino de un modo u otro. Por ello, cuando tienen que afrontar una grave crisis, su optimismo natural hará que no tiendan a verlo como una desgracia sino, más bien, como una oportunidad que les ofrece la vida para aprender alguna importante lección. Y, del mismo modo, suelen estar seguros de que detrás de esa temible crisis, sin duda, se hallará algo bueno: “no hay mal que por bien no venga”.

CAPRICORNIO

En realidad, los hijos de Saturno no temerían la llegada de los grandes infortunios, puesto que ya contarían con ellos y los esperan previamente, estando preparados para hacerles frente. Por ello, aquí estamos ante otro de los signos más idóneos para enfrentarse con éxito a las mayores calamidades. Este signo estaría asociado a las pruebas y sufrimientos más grandes, dolorosos y duraderos en el tiempo, y su inconsciente sabe que tarde o temprano se va a acabar encontrando con ellos. Y solo ellos pueden remontarlos.

ACUARIO

Es importante tener en cuenta que estos nativos no solo son creativos e intuitivos, sino que tienden a ir en sentido contrario de como va la gran mayoría de personas. Por ello, cuando se encuentren ante una grave prueba, no intentarán resolverla del mismo modo que haría la gran mayoría de personas, sino que seguirán para ello sus propios caminos y probarán con soluciones innovadoras, a veces incluso haciendo lo contrario de lo que haría la gran mayoría. No se suelen atar a códigos y métodos, ellos crearán su propio método.

PISCIS

Este es otro de los signos que tiene muy asumido el sentido del sufrimiento y las pruebas en el camino de la vida. Incluso se da la circunstancia de que cuando el destino no les somete a pruebas o situaciones dolorosas, entonces es muchos casos, de manera inconsciente, son estos mismos nativos quienes se las buscan o atraen, ya sea defendiendo un ideal, una religión o una noble causa, o cuidando a algún ser querido que se encuentra sufriendo. El dolor forma siempre parte de su vida y antes o después se van a encontrar con él.