Alejandra Rubio explica el motivo por el que se fue de casa a los 18 años: "Fue una experiencia"

Desde que se diera a conocer su embarazo, Alejandra Rubio se ha convertido en el centro de todas las miradas. La hija de Terelu Campos se encuentra ya a punto de comenzar su segundo trimestre y la polémica no deja de perseguirla tanto a ella como a Carlo Costanzia, el padre del futuro bebé.

Por ello, la colaboradora de Así es la vida ha concedido una entrevista en la que poder sincerarse con todos sus seguidores. De la mano de Pilar Vidal, la joven hablo sobre su vida con todo tipo de detalles. Desde su relación con su padre, sus estudios o cómo conoció a su actual pareja.

Así, la influencer no ha dudado en recordar alguno de los momentos más duros de su vida, como cuando cumplió los 18 años. Como así ha asegurado, aquel día fue especialmente duro para ella y no llegó siquiera a celebrarlo debido a su "actitud de niñata".

Irse de la casa de su madre cuando apenas había cumplido la mayoría de edad fue por "el pavo" y el agobio que sintió debido a la prensa. Por eso, aunque ahora ha confesado que no lo haría, no se arrepiente de su decisión. "Que a los 18 años me iba de casa era algo que llevaba diciendo toda la vida. Yo lo tenía muy claro, y me fui", ha asegurado.

Sin embargo, pensándolo con detenimiento y echando la vista atrás, ya no tiene tan claro si fue una buena decisión: "Igual no me tenía que haber ido porque vivía muy bien, pero fue una experiencia". Aun así, ha querido dejar claro que, gracias a independizarse, pudo "aprender a valorar las cosas".

Por último, la joven ha reconocido que ha llegado a pasarlo "realmente mal" por acabar en números rojos, pero ha alegado que "jamás" ha pedido a sus padres que le pagaran el piso: "Mis padres no me han pagado el alquiler en la vida, aunque es verdad que mi madre me ha ayudado un par de veces".