Díaz dice que no se levantará de la mesa y ve "posibilidad" de pacto para reducir la jornada

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no se levantará de la mesa que negocia la reducción de la jornada laboral porque ve "posibilidad de acuerdo", siempre, ha dicho, que la patronal quiera "formar parte" del mismo.

En declaraciones a los medios este viernes antes de clausurar las jornadas LGTBI de UGT, Díaz ha subrayado que el Gobierno tiene claro que va a reducir la jornada laboral sin reducción salarial y no va a hacer "una reducción 'fake".

"No me rindo jamás", ha dicho la ministra, quien ha apostado por alcanzar un acuerdo tripartito "si se puede" y para ello presentará en la reunión del próximo lunes una propuesta, que no ha querido desvelar, para tratar de arrancar el sí de la patronal, a la que ha pedido que participe en la mesa y abandone "la huelga de brazos caídos".

"Espero y deseo que la patronal tenga, primero, altura de miras, se deba a la institucionalidad de la mesa y, desde luego, ante las propuestas que hagamos, lógicamente las trabajemos", ha dicho.

Trabajo reúne desde hace varios meses a patronal y sindicatos con el objetivo de pactar los detalles de una reducción de la jornada laboral, desde las 40 horas semanales de la actualidad, hasta las 38,5 horas este mismo año y llegando a las 37,5 horas en 2025.