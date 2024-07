Jorge Javier, invitado al Congreso de los Diputados en una jornada por los derechos LGTBI: "Hay temas que no se pueden debatir"

Durante la semana del Orgullo LGTBI, en el Congreso de los Diputados se encuentran celebrando diferentes actos. Entre estos, una jornada parlamentaria especial, Educando en la diversidad, donde acudió Jorge Javier Vázquez como invitado. El televisivo, invitado por el PSOE, compadeció ante la cámara para contar no solo su propia experiencia, sino también para lanzar un claro mensaje.

Como presentador, lleva ya más de 25 años delante de las cámaras y, por ello, ha podido ver una evolución en los derechos LGTBI, aunque, como ha querido dejar claro, aún queda mucho camino por recorrer. "Yo me sentía el único marica del universo", ha comenzado a relatar el televisivo.

Según ha explicado, de pequeño él siempre fue "el marica" del pueblo y tenía "miedo" de que sus padres se enterasen de ello. "Eso me producía un terror horroroso, pero la cosa fue a peor porque me metieron en un colegio del Opus Dei en el que estuve hasta los 18 años", ha relatado.

Aunque, como ha querido dejar claro, de nada sirvió el trabajo de sus padres porque su sexualidad no podía ser modificada. "Con los años me di cuenta de que la homosexualidad estaba bastante latente, pero reprimida", ha confesado. Más allá de los momentos más cercanos, el mayor problema actual en televisión para Jorge Javier es haber dado voz en televisión a "discursos de la ultraderecha".

"Lamentablemente, en muchos programas de televisión hemos dado espacio a gente que no tenía que haber tenido tribuna para expresarse. Lo hemos hecho porque tenemos la manía, como en las tertulias políticas, con dos de derechas y dos de izquierdas. Vamos a hablar de maricones, a favor y en contra. No, aquí no se está a favor o en contra. Hay cosas sobre las que no se debate. Hemos permitido que haya gente en televisión con mucha audiencia con discursos homófobos y tránsfobos y ahora nos sorprendemos de lo que está pasando", ha reflexionado.

Además, también habló de las fake news. "Me estaban colocando declaraciones de la ultraderecha, bulos, declaraciones homófobas y machistas", ha relatado, siendo consciente de que él también se ha equivocado en otras ocasiones porque forma parte de "una generación a la que le faltan muchos recursos intelectuales para detectar ciertos comportamientos".

Por eso, Jorge Javier ha invitado a hacer una "profundísima reflexión" sobre cómo poder "parar" todos los mensajes de odio: "Hemos sido demasiado condescendientes con según que tipo de declaraciones. Y lo peor es que todavía se siguen produciendo en las televisiones. Tenemos que decir 'hasta aquí, se acabó, por aquí no paso".