Estas son algunas de las palabras que los hijos de Guillermo y Kate no usan nunca: retrete, salón y pijo

El periódico The Mirror se ha hecho eco de la investigación Watching the English: The Hidden Rules of English Behaviour, (Observando a los ingleses, las reglas ocultas del comportamiento inglés), de la antropóloga Kate Fox, según la cual hay una serie de términos que los hijos de Guillermo y Kate Middleton no pronuncian nunca en sus conversaciones.

De la educación de los menores, Jorge (que el próximo día 22 cumplirá 11 años), Carlota (de 9) y Luis (de 6) se ocupa la niñera española Teresa Turrión, que fue contratada al nacer el primogénito. Ella tendría buena culpa de que el vocabulario de los pequeños sea tan selecto y exclusivo.

Este estudio indica que a los niños nunca se les oirá decir palabras tan integradas en la mundana cotidianidad como 'salón' (ellos se refieren a 'sala de estar' o 'sala de recreo'); 'tea', un coloquialismo en inglés para referirse a las comidas de manera abreviada y no solo al té; retrete (los príncipes hablan de 'lavabo' o 'escusado'); 'posh', que en español se traduce como 'pijo', pero para los tres príncipes es 'elegante': y 'perfume', que Jorge, Charlotte o Luis definen como 'aroma'.

Tampoco usan el vocablo de 'pa', que es como los representantes de las altas esferas de la aristocracia inglesa se refieren a 'papá', una fórmula muy formal. Así se refiere Guillermo de Inglaterra a Carlos III, por ejemplo. Para sus hijos él solo es papá, sin protocolos innecesarios. Y mamá es mamá, recoge esta investigación difundida por la prensa inglesa.