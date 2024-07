Miriam Saavedra revela cómo fue su relación con Carlos Lozano: "He estado cinco años con un tacaño"

"Yo quería todo con ese hombre, quería casarme, tener hijos y vivir hasta morir juntos", así confiesa Miriam Saavedra, quien ha concedido una entrevista y ha revelado los detalles más sorprendentes de su relación con Carlos Lozano, con el que salió hasta 2019.

Ha sido durante su reciente aparición en el pódcast Querido Hater de Malbert. La televisiva compartió aspectos íntimos y desconocidos de su romance, haciendo hincapié sobre todo en el trato que recibía del entorno de su expareja.

"Al final la gente se inventó una película de la niña que viene de Perú, extranjera, a aprovecharse. Pero, ¿aprovecharse de qué? Yo me hice todo sola", aseguró la modelo.

La influencer dejó claro que sus intenciones con Carlos Lozano eran sinceras y comprometidas. Sin embargo, la acusaron injustamente de estar interesada por la fama y fortuna de Carlos, algo que ella desmintió.

Según lo que comenta, Miriam detalló que Carlos no le proporcionó ningún tipo de apoyo: "Ni siquiera me ayudó a obtener los papeles para vivir en España. Me dijo que me buscase la vida".

Asimismo, comentó durante la entrevista lo que le había costado el anillo de matrimonio que le había dado, pues considera que "Carlos siempre fue tacaño" y desveló que el anillo que le dio tenía un valor de 300 euros.

"El anillo de Carlos era muy de bajo presupuesto en comparación con el siguiente que me dieron. Un pedrusco de 60.000 euros", explicó en referencia al que le regaló su siguiente expareja.

Según ella, aseguró que teniendo en cuenta el aspecto económico de Carlos Lozano, él se podía permitir algo más significativo a la hora de pedirle la mano: "He estado cinco años con un tacaño. Es de los hombres que tienen que estar solos hasta el fin de sus días".