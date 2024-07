Miriam Corregüela se sincera sobre la relación con su padre, Ginés: "Ha pasado una situación jodida"

El tiktoker Ginés Corregüela, poco después de su ruptura con Yaiza Martín, compartió un preocupante mensaje en sus redes sociales: "Tanta envidia, tanta maldad, tantas lágrimas, tantos sentimientos feos, tantos problemas y aquí se termina todo".

Esta publicación alertó a todos sus seguidores, que ahora están aún más preocupados por las recientes declaraciones de su hija, Miriam Corregüela. La exconcursante de Vaya vacaciones aseguró que siente que su padre "está al borde del precipicio" y que le ha resultado muy doloroso verlo así.

"Mi padre ha pasado una situación jodida que no voy a decir. Él me llamó y estaba muy mal, como yo no tengo un corazón negro fui con (mi novia) Sendy a verlo y eso me dio que pensar. Era una situación fea, un quiero y no puedo, porque yo sentía que le estaba fallando a mi madre", relató la andaluza, bastante afectada.

La joven reveló que acudió a ver a su padre y que en ese momento se sintió mal por estar a su lado por todo el daño que le ha causado a su madre, Isabel Hurtado.

"Ahí me di cuenta de que no quiero tener contacto con él, porque cada vez que me acerco a él me doy cuenta de que me hace daño porque son muchas ausencias y cosas que ha pasado", reflexionó.

Estas palabras vienen tras la reflexión de su madre en TikTok, donde había asegurado que los padres debían ocultar a sus hijos ciertas situaciones difíciles para evitarles sufrimiento, un mensaje que claramente iba dedicado a Ginés Corregüela.