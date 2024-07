Putin recibe a Orbán como socio de Rusia y representante de la Unión Europea

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este viernes ante el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, que le recibe no solo como socio de Rusia, sino como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea.

"Estimado primer ministro, estimados colegas, bienvenidos a Moscú. Entiendo que esta vez ha llegado no solo como nuestro antiguo socio, sino también como presidente (pro tempore) del Consejo de la Unión Europea", dijo Putin.

El Gobierno de Hungría había confirmado el viaje del primer ministro a Moscú descrito como una "misión de paz", pese al malestar evidente que ha generado dentro de la Unión Europea esta visita.

Orbán, cuyo país ha asumido este 1 de julio la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, ha recalado en Moscú apenas unos días después de realizar su primera visita a Kiev desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania.

Horas antes, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que Hungría -que acaba de asumir la presidencia rotatoria del Consejo de la UE- "no tiene el mandato de dialogar con Rusia" en nombre del club comunitario. "La presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para dialogar con Rusia en nombre de la UE. El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No se pueden celebrar debates sobre Ucrania sin Ucrania", afirmó Michel en un mensaje en redes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que "el apaciguamiento no detendrá" al presidente ruso, Vladímir Putin, en un mensaje dirigido al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, antes de entrevistarse con el líder del Kremlin.

"Solo la unidad y la determinación allanarán el camino hacia una paz amplia, justa y duradera en Ucrania", escribió Von der Leyen la red X.