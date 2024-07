Silvia y Eric: "Aceptamos a la Esclerosis Múltiple como nuestra compañera de por vida"

Silvia Roldán y su hijo Eric Domingo son una inspiradora pareja deportiva de Barcelona que ha capturado la atención global con su participación en maratones para visibilizar la esclerosis múltiple. Silvia, diagnosticada con esta enfermedad hace más de 20 años, y Eric, un apasionado corredor, decidieron utilizar las carreras como una plataforma para aumentar la concienciación sobre la esclerosis múltiple y recaudar fondos para la investigación. Eric empuja la silla de ruedas de su madre en las competiciones, mostrando al mundo su resiliencia y determinación. En 2021, lograron romper el récord Guinness en la Zurich Marató de Barcelona, completando la carrera en menos de tres horas. Este logro no solo subraya su espíritu indomable, sino que también resalta la capacidad de transformar desafíos personales en un mensaje poderoso de esperanza y solidaridad.

Ahora, la Sociedad Española de Neurología ha reconocido su gran labor otorgándoles el premio SEN a la Divulgación. Hablamos con Eric.

Volvemos al origen. ¿Qué os motivó a empezar a correr maratones juntos para visibilizar la esclerosis múltiple?Todo comenzó hace 8 años cuando mi madre, que llevaba una vida "medio normal" con un bastón plegable, tuvo que empezar a usar una muleta, luego dos, una silla que manejaba ella misma y finalmente una que empujábamos nosotros, todo en un año. Me di cuenta de que tenía que hacer algo para levantar los ánimos y encontramos una carrera por la Esclerosis Múltiple (Mou-te per l’Esclerosi Múltiple). Así empezó todo. Pasar a la distancia maratón se dio porque ambos siempre hemos querido superarnos y queríamos más. Ya había corrido un maratón solo y pensé que para ella sería una experiencia inolvidable y una manera de poner la Esclerosis Múltiple en boca de todos.

¿Qué siente Silvia al participar en estos eventos deportivos junto a Eric?

Siente libertad, alegría, felicidad y orgullo. Nunca pensó que podría correr un maratón ni llegar a donde hemos llegado. El ambiente, las personas, todo es tan bonito. Se siente libre porque, aunque no me pueda mover, en carrera, con el viento en la cara y las buenas vibraciones, siente que vuela y eso no tiene precio. Es pura felicidad porque no competimos contra nadie, solo tenemos nuestra causa.