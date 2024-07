Mayo presenta su proyecto tras 'OT 2023' con 'So Cute', su nueva canción: "El EP cuenta la historia de mi vida desde la adolescencia"

Atrevido, rompedor, sensual, pero, sobre todo, único. Así se muestra Mayo en So Cute, su nueva canción con la que presenta su proyecto musical, que se completará con su primer EP.

Tras OT 2023 y después de su primer single, Mis nenas, lanzado con Prime Video, Álvaro Mayo llega ahora con un nuevo nombre artístico, Mayo, con el que quiere internacionalizar sus temas y llevar su historia más allá de nuestras fronteras.

Después de firmar con Universal Music y Must! Producciones, el popular exconcursante del talent ha lanzado este viernes So Cute, uno de los seis temas que incluirá su EP, que llegará en septiembre.

"Es una canción que surgió de manera superorgánica. Era un día que estaba estresado y estuve hablando mucho rato con el productor, en plan sesión de psicólogo, llegué con un poco de presión al estudio y al final dijimos 'da igual, vamos a utilizar los sonidos que nos dé la gana, siempre que nos guste, y a improvisar un poco", declara Mayo a 20minutos sobre este tema con influencias anglosajonas como Troye Sivan o Years & Years.

"Al final acabó saliendo una canción con la que me siento muy identificado, con la que disfruté un montón y es de mis favoritas del EP", destaca. "Empezamos trabajándola con un sintetizador: Charli XCX tiene una canción que tiene un sintetizador desafinado muy agresivo. Lo pusimos, hicimos la melodía del bajo y dije 'esto me suena como a Rihanna', y salió esa frase del estribillo. Y, a partir de ahí, hicimos el resto de la canción".

"Entro al club como Rihanna. No hay scroll que me saque de tu pantalla. Dime, ¿luce bien mi look en la portada? Todos creen saber quién duerme en mi cama. ¿Quién le gusta a tu papá? Dímelo tú. Más brillante que los flashes, mi actitud", reza el estribillo de So Cute.

Girando durante meses

El artista sevillano de 22 años continúa con la gira de OT 2023, que terminará el 13 de julio en Valencia. Aun así, Mayo también está inmerso en su propio tour en solitario, que le llevará al Orgullo de Sevilla (29 de junio) y de Barcelona (20 de julio), entre otros eventos, festivales y salas.

Un EP biográfico

En septiembre llegará su primer EP, que contará con seis temas. So Cute es uno de ellos, pero aún queda por conocer los otros cinco, ya que Mis nenas, su primer lanzamiento, no está incluido.

"Es un EP enteramente pop, pero cada canción tiene unos matices diferentes que dirigen a partes distintas, pero todas forman parte de una misma galaxia. Son como distintos planetas orbitando", explica Mayo a 20minutos. "La mayoría son bastante divertidas, pero hay hueco para todo, hay baladas y temas para llorar".

"El EP tiene un arco narrativo, el concepto es la historia de mi vida, desde que era adolescente hasta ahora, todas las etapas que he pasado", añade el artista sevillano de 22 años.