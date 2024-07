Carmen Borrego, tranquila ante las amenazas de demanda de Bigote Arrocet: "Yo no debo nada a nadie"

Edmundo Arrocet, en sus últimas exclusivas, arremetió contra toda la familia de María Teresa Campos, primero atacó a Terelu Campos y Carmen Borrego y, ahora, le ha tocado a Alejandra Rubio, ya que la acusó de haber "sucumbido a la vida fácil" por vender la noticia de su futura maternidad junto a Carlo Costanzia.

Además, aprovechó la ocasión para recordar a las hijas de la presentadora de televisión la elevada cantidad que le habría prestado en su día a su madre y aseguró que si no le devuelven el dinero las demandará.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y Borrego no dudó en responder. La colaboradora de televisión en Vamos a ver aclaró que el cómico en ningún momento les reclamó nada y, si lo hiciese, no piensan pagárselo.

"Se cree con el derecho de que puede hablar cada vez que ocurra algo en mi familia, esta persona no está en nuestras vidas hace mucho tiempo y no queremos que esté en nuestras vidas", empezó. Además, la televisiva pidió al chileno que "respete la memoria" de su madre porque hubo "una parte de su relación en la que se quisieron mucho, o por lo menos ella le quiso mucho".

En cuanto al dinero que supuestamente el cómico le habría prestado a María Teresa Campos y que ahora reclama a sus hijas, Carmen Borrego animó al cómico a emprender medidas legales para reclamar su deuda: "Que la meta, que la meta. Yo no debo nada a nadie".