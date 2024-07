Violeta Mangriñán desvela los falsos mitos sobre el embarazo y el postparto: "No os dejéis engañar"

Violeta Mangriñán es madre de dos hijas. La mayor de ellas, Gala, nació en 2022, y la pequeña, Gio, el pasado 1 de febrero. Por ello, la influencer ha querido relatar a todas sus seguidores cómo ha sido su experiencia tanto en los dos embarazos como en los meses después de dar a luz.

Si algo tiene claro la televisiva es que quiere mostrar tanto lo bueno como lo malo de ser madre. Aunque tampoco se olvida de esos "falsos mitos" y rumores que rodean a la maternidad. Por eso ha compartido a través de su perfil de TikTok una recopilación de algunas de las frases que más ha escuchado.

"Qué guapa estás, qué luz tienes, eso es que vas a tener un niño", ha sido la primera "mentira" que ha destapado. Siguiendo la dinámica de saber si va a ser niño o niña dependiendo del físico de la madre, también ha desmentido frases como: "Qué barriga más redondita, tiene pinta que va a ser niño" o "si tienes antojo de algo dulce, muy dulce, va a ser niña".

Tampoco es cierto que, "si se mueve mucho, es que eso es que luego dormirá bien". Finalmente, las dos últimas falsas creencias que ha querido destapar están relacionadas con el parto. Y es que no tiene nada que ver "ser delgada" para poder dar o no bien a luz de manera natural, de la misma manera que en el postparto no se cae el pelo.

"No os dejéis engañar, queridas", ha titulado Violeta el vídeo que cuenta con más de 162.000 visualizaciones. Por eso, no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado con las experiencias de cada madre. Y es que, aunque hay quien le da la razón, también hay quien ha asegurado que "depende de cada persona" o que a ellas "sí que se les cayó el pelo".