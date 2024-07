Ellen DeGeneres cancela varias fechas de su futura gira cómica

Ellen DeGeneres fue relegada al ostracismo de Hollywood después de que salieran a la luz varias acusaciones contra ella por sus maneras despóticas, sus horribles condiciones laborales y por crear un ambiente tóxico. Pero a pesar de la cultura de la cancelación, el mes pasado comenzó una gira cómica por todo Estados Unidos.

La humorista y presentadora de 66 años, que en 2022 hubo de abandonar su exitoso programa de entrevistas, había iniciado recientemente este tour de stand-up en el que precisamente se burlaba de su expulsión del mundo de las celebrities debido a sus comportamientos con parte del staff, pero ha tenido que parar.

DeGeneres, sin aportar ningún motivo para ello, aunque hay medios que especulan con un problema no muy grave relacionado con su salud, ha cancelado varios de sus espectáculos de su Ellen's Last Stand... Up. En concreto, los que tenía que llevar a cabo en los próximos días en Dallas, San Francisco, Seattle y Chicago.

"Desgraciadamente, la organizadora del evento ha tenido que cancelar su evento", se lee como aviso en la página web de Ticketmaster, sin que haya en el resto del comunicado ni un atisbo para comprender la razón de dichas cancelaciones.

Además, en el escrito de la compañía se hace saber que cualquiera que haya comprado entradas para alguno de esos espectáculos recibirá el reembolso completo a través del método de pago que utilizase para hacerse con ellas.

Además, es curioso cómo, a pesar de que las paradas del espectáculo cómico de Ellen el 10 de julio en Dallas, el 21 de julio en San Francisco, la del 23 de julio en Seattle y la fecha del 11 de agosto en Chicago han desaparecido, otras muy cercanas en el tiempo a estas en otras ciudades siguen estando habilitadas.

DeGeneres ha recibido muchas críticas por cómo se mofa de su ostracismo en Hollywood, como por ejemplo en su último show en Santa Rosa, en California, donde llegó a afirmar "Puedo ser muchas cosas, pero no mala". Además, y de nuevo a pesar de la cancelación que supuestamente ha sufrido, el próximo otoño estrenará en Netflix y a nivel mundial su próximo especial de comedia stand-up.