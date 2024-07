Robbie Williams se entrega a Gran Canaria en su único concierto en España

La llegada de Robbie Williams al estadio de Gran Canaria fue más que esperada, y es que el artista británico tenía la fórmula perfecta para abrir por todo lo alto las tres jornadas de música del tercer Granca Live Fest, además, es su único concierto en España.

Arropado por 17.000 espectadores, según la organización, en cuanto se encendieron las luces con XXV, nombre de su último álbum, el público se dispuso a seguir el viaje musical que había preparado Williams, una estrella que no dejó indiferente a nadie con una puesta en escena arrolladora.

"Soy Robbie Williams, este es mi culo y soy un fenómeno", bromeó el británico. No hubo duda de que el público estaba de acuerdo, entregado desde el primer minuto con Let Me Entertain You. El artista estrechó un diálogo con su gente, donde se confesó "vulnerable" con Strong, que sus seguidores cantaron junto a él.

Con una energía vibrante, llegó la noche en la que Gran Canaria ha sido escenario del regreso de Williams, un artista que solo ofrecerá dos conciertos este 2024. "Manos en el aire todo el mundo", pidió el cantante, vestido de blanco y acompañado sobre el escenario por una veintena de personas, entre músicos y cuerpo de baile.

Ganador de 18 premios Brit, dos Grammy, tres Ivor Novello, cinco MTV Europe Music Awards y poseedor de tres récord Guinness, entre otros, el artista es uno de los más grandes de los noventa y ha vuelto a demostrar porqué cuenta con más de 60 millones de álbumes vendidos.

Además, se dejó abrazar y derrochó carisma, enamorando a un público entregado que no se resistió a cantar Come Undone y recordando cómo "rompió todas las normas" para hundirse en las miles de voces cantando Millennium.