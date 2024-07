Robbie Williams, preocupado al pasear por Londres sin que nadie le reconozca: "Voy vestido de rosa... esto en los 90 no pasaba"

El cantante Robbie Williams alcanzó fama mundial como miembro de los Take That en los años 90 y después, tras la disolución de esa banda, comenzó una exitosa carrera en solitario que le llevó a ser uno de los artistas con más ventas en todo el mundo y a ganar 2 Premios Grammy, 5 MTV Europe Music Awards y 3 récord Guiness, entre otros reconocimientos.

Pero ni siquiera todo eso ha valido para que hoy en día sea el ídolo de masas que fue, al menos es lo que se pude deducir de un paseo que el británico dio por Londres y en el que se sintió asombrado de que nadie le reconociera.

"Esto es muy preocupante", dice en un vídeo subido a redes el cantante. "No sabíamos que íbamos a volver caminando desde el restaurante y estoy andando por el Hide Park. Estoy vestido completamente de rosa, llevo zapatillas rosas y gafas con diamantes y absolutamente nadie me ha reconocido", contaba a cámara el cantante.

"Y me molesta. Realmente necesito que me reconozcan", dice antes de reír Williams, mientras pasea por una avenida del parque en la que se cruza con transeúntes que no le prestan mayor atención.

El cantante se para en un cruce y espera, incluso sin gafas de sol, pero la gente sigue pasando sin reconocerle. Incluso en un momento dado, Robbie Williams se quita la chaqueta, se tumba en el césped al lado del camino y saluda a la gente que pasa, sin que nadie repare en que es una superestrella de la música.

Donde sí fue recibido como el icono de la música que es fue en Gran Canaria, donde dio un recital este jueves y donde le recibieron sus fans en el aeropuerto, fue escoltado por la policía y llenó el estadio de la localidad.