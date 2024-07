El mensaje de Dulceida a los que preguntan por el 'padre' de su hija: "Va a tener mucho más amor que todas esas personas"

Desde que se diera a conocer que Dulceida y su mujer, Alba Paul, serían madres, no han podido mostrarse más que contentas. Ambas se han asentado como un referente de la comunidad LGTBI, causa por la que siempre han luchado, tanto en sus vídeos en YouTube como en sus apariciones públicas.

La última de ellas fue para conmemorar el Orgullo, día en el que la pareja quiso celebrarlo con una fiesta. El pasado 2 de julio realizaron en Madrid la Rainbow Party, en la que Aida Domènech, como realmente se llama la influencer, reunió a sus amigos para reivindicar, una vez más, los derechos del colectivo.

Aunque, sin duda, este año es uno de los más importantes, ya que guarda una especial emoción para la pareja por la llegada de su hija. Por eso, Dulceida quiso lanzar un mensaje en el discurso de apertura. "Ahora miro a mi mujer porque vamos a ser dos mamis increíbles", comenzó a explicar delante de todo el público.

Aun así, no pudo olvidarse de todas esas personas que preguntan "¿dónde está el padre?". A quienes tienen la mente cerrada y no entienden que dos mujeres pueden ser madres, la influencer quiso lanzarles un claro mensaje: "No os voy a contestar, creo que sobran explicaciones. Va a ser una niña con mucho más amor que todas esas personas".

El vídeo, que primero fue compartido por Alba a través de Instagram, rápidamente se hizo viral en el resto de las redes sociales. Prueba de ello son las más de 189.000 reproducciones que tiene en TikTok. Y es que, como así han querido dejar claro sus seguidores, "Aria será la niña más afortunada de tener a sus dos mamis".

"Bien dicho", "estoy muy feliz por vosotras", han sido algunos de los comentarios más repetidos. Aunque también ha habido quien no ha entendido por qué Dulceida asegura que va a tener "más amor", por lo que algunos seguidores han querido matizar sus palabras: "Lo importante es que haya amor, no el género de los progenitores".