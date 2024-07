Anabel Pantoja recibe una romántica sorpresa de su novio, David Rodríguez: "Es único"

Anabel Pantoja no puede estar más contenta con su embarazo y, aunque está sufriendo los males típicos de cualquier madre, lo cierto es que intenta dar siempre lo mejor de sí, aunque esto no siempre pueda lograrse. Como así ha explicado a través de su cuenta de Instagram, el insomnio está siendo su mayor enemigo.

Debido a pasar las noches en vela, su mal humor ha ido en aumento y su estado anímico se ha visto afectado. Así, entre lágrimas, ha querido visibilizar la parte menos amigable de estar encinta. Un momento muy duro que su novio, David Rodríguez, ha querido mejorar.

La que fuera concursante de Supervivientes reside actualmente en Gran Canaria, aunque tuvo que regresar a la capital para realizarse una serie de pruebas. Como cualquier otra madre, acudió al médico para realizarse la ecografía de la semana 20, en la que ha podido ver en detalle la estructura de su bebé.

Anabel corrió a sus brazos al verle. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

Por motivos de trabajo, el fisioterapeuta no pudo acudir a acompañarla y fue una amiga quien hizo de apoyo. Aunque, en el último momento, quiso darle una gran alegría: "Iba a venir con una amiga porque David no podía venir porque trabajaba en Córdoba y no podía llegar hasta por la noche, pero casualmente me ha llamado hace dos horas para decirme que estaba montado en el avión porque quería darme una sorpresa y acompañarme. Es único".

Un detalle de lo más romántico que Anabel no ha dudado en compartir con todos sus seguidores. Como así se ha podido ver en el vídeo que ha subido a su perfil, al llegar al aeropuerto no dudó en correr efusiva hacia los brazos del padre de su futuro hijo. Una reacción que no ha compartido David con la misma intensidad, aunque a ella no le importara lo más mínimo.