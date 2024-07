Collboni señala que la Copa América ha sido la "gran excusa" para recuperar un espacio en el puerto igual a "4 manzanas del Eixample"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado este viernes que la celebración de la Copa América de vela, que empezará el 22 de agosto, ha sido la "gran excusa" para llevar a cabo la transformación del Port Olímpic y recuperarlo para los barceloneses y barcelonesas. "El espacio público que recuperamos equivale a cuatro manzanas del distrito del Eixample", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

Asimismo, ha explicado que será una zona de "paseo, ocio y restauración" que ganará "una nueva rambla y espacio económico" basado en la tecnología y en la sostenibilidad. Sobre ello, ha señalado que se instalarán empresas de economía azul en lugares en que había "chiringuitos de borrachera". "Esto no es lo que queremos en Barcelona", ha insistido. Según Collboni, el área del Port Olímpic, junto a la Escuela municipal de Vela, va a ser un "redescubrimiento para la ciudadanía", que permitirá a los barceloneses "volver al puerto y reconectar con el mar".

Poner coto a la masificación turística

El alcalde ha insistido en la necesidad de regular la masificación turística para que la capital catalana vuelva a ser de la ciudadanía. Precisamente, hace dos semanas anunció que no habrá pisos turísticos a partir de 2029 y este viernes se ha conocido que el Ayuntamiento prohibirá abrir nuevas tiendas cannábicas, de accesorios de móviles y salones de manicura en Ciutat Vella. "Queremos poner freno a estos establecimientos vinculados a la masificación turística y recuperar Ciutat Vella para los barceloneses", ha sostenido.

Collboni ha reconocido que el turismo atrae riqueza a la ciudad, pero que tiene que estar regulado para solventar las consecuencias de la masificación. También ha admitido que crea empleo, pero ha insistido en que debe de ser de "calidad". En cualquier caso, ha apuntado que sigue habiendo margen para la creación de nuevo alojamiento hotelero: "En Barcelona todavía se pueden abrir 5.000 hoteles en las zonas no tensionadas, fuera del centro". Ha puesto de ejemplo áreas como Nou Barris o la Sagrera.

Pactos de gobierno

Por otro lado, ha confiado en que saldrá adelante el pacto con ERC para gobernar Barcelona y no ha descartado un acuerdo entre PSC y Esquerra para que los socialistas presidan la Generalitat de Catalunya. "Salvador Illa me transmite que habrá un acuerdo. Si no hay un acuerdo progresista, habrá elecciones", ha dicho.

Ha afirmado, asimismo, que mantiene "la puerta abierta a configurar una mayoría progresista" en Barcelona en la que además de PSC y ERC, estén los comunes, para quienes "la oferta está sobre la mesa". "Nosotros mantenemos que queremos una mayoría progresista", ha insistido.