El ministro Cuerpo se hace viral por soltar un discurso en japonés en Tokio: "Estudié un año el idioma, pero lo he usado muy poco"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha hecho viral tras utilizar el japonése en parte de su discurso inaugural en el Foro Empresarial España-Japón que tuvo lugar este jueves en Tokio. "Es un honor estar aquí con el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y estoy muy orgulloso de la excelente relación que hemos construido entre ambos gobiernos", dijo el ministro español en japonés al inicio de su intervención.

"Me gustaría agradecer al ministro de Economía, Comercio e Industria, Ken Saito (....), por su participación en este evento y por darnos la oportunidad de profundizar más nuestras relaciones bilaterales y económicas", añadió Cuerpo en el mismo idioma.

"Para mí fue un momento especial, y en ese sentido intenté disfrutarlo, y el feedback que hemos tenido ha sido bueno por parte de los empresarios japoneses", dijo Cuerpo al ser preguntado por los medios sobre su intervención en el acto.

El ministro explicó este viernes que estudió un año de japonés en el marco de su Máster en Economía por la London School of Economics (2004) en Inglaterra, y que tiene "un gran interés y cariño" por el país asiático.

Cuerpo confesó que esos estudios fueron "hace muchos años" y que ya "le queda lo que le queda" de ese idioma, aunque señaló que decidió emplearlo como "esfuerzo" o "muestra de respeto" durante su viaje a Japón.

"Lo he usado muy poco, es un idioma tan complejo que necesitas un dominio mucho más allá del que tengo yo para mantener cualquier tipo de conversación, más aún en un tipo de conversaciones relacionadas con negocios o con empresarios", dijo al ser preguntado por si había empleado el japonés en sus reuniones con autoridades niponas y representantes del sector privado. "Espero que no sea algo que me pidan allá donde vayamos", bromeó el ministro.