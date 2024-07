'El Turronero' revela cómo se encuentra Álvaro Muñoz Escassi tras su supuesta infidelidad: "Está un poco tocado"

Álvaro Muñoz Escassi ha reaparecido tras confirmarse que se sentará en el plató de ¡De viernes! para revelar la verdad sobre su presunta infidelidad a María José Suárez. Esta infidelidad provocó la ruptura de la pareja, ya que la mujer se puso en contacto con la modelo para contarle toda la verdad.

Antes de enfrentarse a la polémica y hablar públicamente sobre el tema, el jinete se reunió con José Luis López 'El Turronero' en un céntrico hotel de la capital, donde se les vio charlar de diversos temas muy relajados en el hall.

Tras este encuentro, Escassi salió del hotel por una puerta lateral y echó a correr despavorido al ver a la prensa, pues no quería dar declaraciones sobre el asunto.

Quien sí se paró con los reporteros fue el empresario, que dio sobre su charla y sobre cómo se encuentra el jinete. 'El Turronero' aseguró que "está un poco tocado" y que "le ha venido encima demasiado follón".

Además, el empresario evitó revelar lo qué sabe sobre la supuesta infidelidad. "A ver si se soluciona. Ya le preguntaré, pero no tengo ni idea, no he entrado en eso. Estaba con él pero no le he preguntado, de verdad, gracias", concluyó.