Marta López recuerda su 'affaire' con Álvaro Muñoz Escassi: "Es humillante para mí"

Tras la deslealtad confesa de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez que provocó su ruptura, muchos son los que consideran que esto se veía venir, conociendo el amplio historial amoroso del jinete. Y parece que, mientras que Hiba Abouk desmiente haber tenido con él, hay un rostro de Telecinco que sí ha revelado que pasaron la noche juntos.

Así lo contó este jueves Marta López, que rememoró en Socialité Club que lo conoció cuando ella montaba a caballo: "Tuvimos una tontería una noche, pero no una relación ni nada".

Aun así, sí que aprovechó para hacerle a María Verdoy una confesión personal. "Te voy a recordar algo que es un poquito humillante para mí (...) Esta pregunta se la hicieron a Álvaro en un polígrafo (del Deluxe) y dijo que no había tenido nada conmigo, dijo que no se acordaba".

"No sé si no se acordaba porque al operarme la nariz he cambiado mucho", se rio la exconcursante de GH 2. "Fue una tontería", reiteró. "Fueron unos besos y poco más, una noche tonta, no te puedo decir si es buen amante. Pero vamos, a la vista está que sí, porque repiten y repiten".

Además, opinó que no le sorprende nada lo que ha pasado, sino que le asombra la sorpresa de María José Suárez y cómo se enteró: "Con quién, cómo, las imágenes… Eso sí me sorprende".

Marta López también aprovechó para recordar que Álvaro Muñoz Escassi se sentará en De viernes este mismo 5 de julio, un programa al que va sin tener "nada que perder", pues él "ya ha reconocido" su deslealtad a su pareja.

"Ya no le puedes echar nada en cara, él tiene su razón de que no estaba con ella cuando estaba con otras personas…", sostuvo. "Quien vuelva a estar con él, ya sabe lo que hay, que luego no se queje".