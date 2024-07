Carmen Borrego sobre el debut de su marido en la televisión: "No es una exclusiva, es una entrevista sobre nuestra relación"

Carmen Borrego no ha tenido en cuenta los comentarios maliciosos sobre el desembarco de su marido, José Carlos Bernal, dedicado a la restauración, en el mundo de las exclusivas televisivas: "Estoy encantada de sentarme con él, creo que hablar de amor y de algo bonito como nuestra relación es muy bonito".

Borrego le ha dedicado unas palabras de admiración en Vamos a ver: "Me sostengo en los brazos de José Carlos, él es el que me sostiene en los momentos difíciles"

El programa matinal presentado por Joaquín Prat también ha emitido algunas de las declaraciones que José Carlos ya ha concedido a 'De Viernes', a modo de adelanto, y que ella no conocía: "No había visto nada, sé que hizo la entrevista, pero no fui con él ni sé lo que va a decir".

"Está tan preparado... si es que él ya sale de casa y hay prensa preguntándole, va al despacho y le preguntan. Además, esto no es una exclusiva, es una entrevista bonita sobre nuestra relación", ha afirmado Carmen sobre si esposo aguantará la presión y las preguntas de los colaboradores del programa de Telecinco.

Borrego también ha comentado cómo surgió la posibilidad de realizar esta entrevista: "Le dije: 'Oye, José Carlos, nos han llamado y nos han ofrecido esto...'. Entonces le vi la cara que puso y tardé mucho tiempo en volvérselo a preguntar".

Pero otro día -cuenta- "le miré y le dije 'a mí me gustaría contar nuestra historia de amor a los cuatro vientos'. Y entonces él me dijo 'pues tienes razón". El resultado, en el programa ¡De Viernes! este viernes.