Ayuso mantiene en su agenda rebajar medio punto más el IRPF... pero aún no tiene fecha

Habrá una nueva rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) esta legislatura en la Comunidad de Madrid. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso mantiene el compromiso electoral de rebajar medio punto más el tramo autonómico, aunque de momento sigue sin ponerle fecha. Se está a la espera, se insiste, de conocer cómo ha funcionado sobre la recaudación la última bajada que se aplica en este tributo desde 2022, unos datos que podrían publicarse este mes.

"Tenemos que saber los datos de liquidación de la última rebaja", justificó Rocío Albert, responsable de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. "Cuando sepamos esos datos, y a lo largo de la legislatura como fue nuestro compromiso, llevaremos a cabo la rebaja fiscal que a la que nos comprometimos", remarcó la consejera este jueves, tras hacer un balance de su primer año al frente de la cartera.

La que sí estará aprobada este año será la deducción con la que Díaz Ayuso espera atraer a la Comunidad hasta 30.000 inversores que actualmente viven en el extranjero, la conocida como deducción a la inversión extranjera o también con el sobrenombre de 'ley Mbappé'. Esta bonificación fiscal supondrá que tanto los nacionales de otros países como los españoles que lleven al menos cinco años fuera de España podrán aplicarse una deducción del 20% en la cuota autonómica del IRPF para las inversiones que realicen en activos financieros.

Díaz Ayuso anunció este cambio normativo en enero de 2023 para contrarrestar el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno central, según detalló entonces, y ha sido polémica prácticamente desde el primer momento, ya que Vox se negó a apoyarla. El grupo capitaneado por Rocío Monasterio rechazó de plano esta bonificación si no se aplicaba una equivalente a los contribuyentes que ya residían en Madrid.

Esta negativa supuso el naufragio de la medida el año pasado, pero con la nueva legislatura, el PP recuperó la iniciativa y gracias a su mayoría absoluta tiene asegurada su aprobación. La nueva intentona, sin embargo, no ha logrado alejar las críticas al proyecto, que ahora se centran en el hecho de que la normativa no exige que las inversiones deducibles que realicen esos nuevos contribuyentes sean en empresas que estén radicadas en la región. La bonificación, que actualmente está en trámite en la Asamblea regional, podría aplicarse sobre inversiones en otras comunidades autónomas y en otros países, por lo que hay quien sostiene que puede darse el caso de que no haya ninguna repercusión positiva ni en las empresas de la comunidad ni en su mercado laboral.

"Lo que nosotros pretendemos es seguir atrayendo a nuevos contribuyentes", aseveró la titular de Economía. "Es gente que va a tributar en la Comunidad de Madrid, por tanto vamos a obtener ingresos", agregó Albert. "Tal y como están las poblaciones de envejecidas necesitamos que la venga gente a Madrid, que venga gente con talento y con recursos que trabaje en Madrid, que invierta en Madrid y que puedan comprar bienes y servicios en Madrid", abundó. "Es muy positiva" y "no perjudica a nadie", insistió la consejera.

Fuentes de su departamento sostienen sobre la ausencia de restricciones territoriales a la inversión para acceder a la bonificación en el IRPF es una limitación que no se puede implementar, porque contravendría el Derecho europeo vigente desde 2004. Las restricciones a los movimientos de capitales y a los pagos, tanto entre Estados miembros como con terceros países, están prohibidas, aseguran, mientras que citan que hay informes de organismos del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, que depende de la Agencia Tributaria, que se expresan en el mismo sentido.