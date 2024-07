Damos la bienvenida a julio con los mejores memes de Julio Iglesias

La Real Academia Española (RAE) define la palabra meme de la siguiente forma: "Imagen, vídeo o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet". En este sentido, y aunque está muy presente en las redes sociales durante todo el año, cuando llega julio toca darle la bienvenida a este veraniego mes con un célebre cantante español conocido en todo el mundo. ¿Su nombre? Es Julio Iglesias (23 de septiembre de 1943, Madrid)... ¡y lo sabes! Enviar o recibir memes de la estrella cuando termina junio se ha convertido en toda una tradición veraniega, que además parece no importarle al intérprete de 'Lo mejor de tu vida'.

“Los conozco, son simpáticos y, si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, confesó Iglesias a la revista ¡HOLA!. Y ahora, sin más preámbulos, te dejamos con nuestros memes favoritos. Porque... ¡señoras y señores ha llegado julio!".

Julio es el mes de los memes de Julio Iglesias