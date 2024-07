Biden admite que tuvo "una mala noche" en el debate y que "metió la pata"

Anadolu via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este jueves que "metió la pata" durante el debate presidencial contra el expresidente Donald Trump, pero prometió seguir en la carrera electoral. En una conversación con el presentador de radio Earl Ingram, que se emite en una emisora del estado clave de Wisconsin, el presidente aseguró que "cometió un error" hace una semana durante el debate.

"Tuve una mala noche. El hecho es que metí la pata", aseguró el mandatario al mismo tiempo que reconoció sus errores, "me equivoqué (...), pero aprendí de mi padre que cuando caes, te levantas y vamos a ganar estas elecciones; vamos a derrotar a Donald Trump igual que como lo hicimos en 2020", añadió.

Tras el encuentro con el republicano en cadena nacional, donde a momentos Biden no pudo seguir el hilo de la conversación o no se entendían sus palabras, el presidente se ha enfrentando a crecientes presiones para que abandone su candidatura.

Tanto analistas políticos, como medios de comunicación, donantes demócratas y dos miembros del congreso han pedido públicamente a Biden que deje la nominación. Dos encuestas realizadas después del debate de la semana pasada y publicadas este miércoles mostraron, además, que las ventajas de Trump en estados clave han aumentado desde ese encuentro televisivo.

Una encuesta del Wall Street Journal concluyó que Trump puede ganar con un 48% del voto a Biden, que se quedaría con el 42%. Mientras tanto, un sondeo de The New York Times mostró que la ventaja de Trump sobre Biden se había ampliado tres puntos tras el debate, de manera que ahora vencería con el 49% frente al 43%.

Wisconsin, estado clave

En la entrevista de este jueves Biden habló directamente a los votantes del estado clave, en particular a la comunidad afroamericana, cuyo voto fortaleció la victoria del demócrata en 2020: "No tuve un buen debate, pero eso solo fueron 90 minutos; miren todo lo que he hecho en tres años y medio".

El presidente criticó a Trump por decir durante el debate que los migrantes están arrebatando los puestos de trabajo a la población negra de EEUU: "Lo que está haciendo es vergonzoso, hablar de trabajos 'afro' como si la única cosa que las personas negras pueden hacer es trabajo manual; eso es lo que está haciendo y así lo ve él".

Wisconsin, al norte del país, es considerado un estado "bisagra", es decir que no está garantizada la victoria para ninguno de los dos partidos. En 2020, Biden tuvo una estrecha victoria en la región con un margen de solo 0.63% frente a Trump.

La media de encuestas en ese estado, mantienen a Biden y Trump técnicamente empatados, pero el margen a favor del republicano se ha ampliado ligeramente tras el debate de la semana pasada.