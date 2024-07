Expertos alertan de "consecuencias graves" si no se revisa la financiación de Cataluña y Aragonès insiste en ganar soberanía

El Institut d’Estudis d’Autogovern (IEA) ha alertado este jueves de que "no se está cumpliendo" el modelo de financiación autonómico tal y como se pactó y que la falta de revisión supone "consecuencias graves" para los gobiernos autonómicos y la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía. En la presentación del estudio, que tiene más de 400 páginas, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha aprovechado para insistir en la soberanía fiscal y política a partir de una negociación bilateral con el Gobierno.

Los resultados del estudio han vuelto a indicar, tal y como hicieron en la anterior edición, que el modelo de financiación "no es favorable" con Cataluña y que tiene "muchos defectos". La catedrática de Hacienda Pública en la Universidad de Barcelona, Núria Bosch, ha señalado que es "urgente" cambiar el modelo porque desde 2009 no se hacen cambios. Ha explicado que en 2014 tocaba cambiarlo, pero que finalmente no se hizo y ha señalado que el principal problema es que se trata de un modelo que produce resultados "completamente arbitrarios e inequitativos, no tienen lógica".

Bosch, al ser preguntada sobre qué pasa si no se revisan o reforman, ha afirmado que la economía de las diferentes administraciones públicas se resiente mucho y que esto implica menos bienestar para los ciudadanos. A su parecer, aunque hay muchas animadversiones a hacer cambios se acabarán haciendo "porque la presión es importante".

Por su parte, Aragonès ha reiterado que el objetivo "fundamental" de las instituciones es el bienestar de la población y que, por esa razón, no se pueden conformar con el status quo. "Cataluña merece todas las herramientas y recursos para poder avanzar, prosperar y progresar", ha dicho haciendo alusión a la propuesta de financiación singular que presentó su gobierno. Además, ha afirmado que "ahora estamos en un momento de oportunidades" y que deben apostar por ganar soberanía mediante negociaciones con el Gobierno. Solo de esta manera, ha dicho, se podrían fortalecer las instituciones y ganar capacidad de decisión: "Creo que la vía de la negociación es la vía adecuada, posible y transitable para que Cataluña gane soberanía a todos los niveles".

El presidente catalán en funciones ha destacado que la independencia podría ser económica, con el concierto como el objetivo más tangible, o en términos políticos. Dentro de este ámbito, ha explicado que se podría dotar a Cataluña de "la soberanía que le corresponde a cualquier nación con voluntad de serlo y el derecho de la ciudadanía de decidir libre, pacífica y democráticamente el futuro colectivo". Una demanda que, ha insistido, es "ampliamente defendida" por los catalanes.