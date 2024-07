Cristina Seguí, condenada a 15 meses de cárcel por difundir el vídeo de las niñas violadas en Burjassot

La exdirigente de Vox y presidenta de la asociación Gobiernate, Cristina Seguí, ha sido condenada a 15 meses de prisión por la publicación de un vídeo sobre las dos menores que denunciaron una violación grupal en la localidad valenciana de Burjassot. Además deberá indemnizar a la menor que denunció la difusión del vídeo con 12.000 euros.

La violación grupal fue denunciada el pasado 16 de mayo y en noviembre se supo que los cinco menores procesados por los hechos se enfrentan a entre cinco y seis años de internamiento. Se atribuía a Seguí los delitos de revelación de secretos, con la agravante de género y contra la integridad moral. Le reclaman cuatro años de cárcel y una indemnización de 15.000 euros.

Según ha adelantado el diario Levante, el juez de lo penal ha condenado a 15 meses de prisión y tres meses de multa, a razón de de una cuota diaria de 10 euros a la líder ultra por un delito contra la integridad moral y otro por revelación de secretos, respectivamente.

La sentencia, que aún puede ser recurrida obliga a Seguí a pagar las costas procesales, "incluídas las de la acusación particular", lo que significa que deberá pagar no solo el coste publico del proceso sino también los honorarios del penalista valenciano Juan Carlos Navarro, que ha ejercido la acusación particular en nombre de la menor y de su madre.