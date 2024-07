Los ataques de bandas juveniles en Delicias y Ciudad Lineal llevan al Ayuntamiento a pedir más policías

Los últimos días en la ciudad de Madrid han estado marcados por dos sucesos relacionados con las bandas juveniles: un niño de 11 años denunció que unos pandilleros le grabaron dos letras en la pierna con una navaja en Ciudad Lineal y un joven fue herido con un arma de fuego en una pizzería del Paseo de las Delicias. Ante estos acontecimientos, que ya está investigando la Policía Nacional, la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha mostrado su "preocupación" por unos problemas que son "grandes y graves".

"Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, de las grandes capitales más seguras del mundo, pero eso no quita para que tengamos problemas", ha señalado la vicealcaldesa. Para el Ayuntamiento de Madrid, una de las situaciones que generan estas situaciones es la falta de Policía Nacional en las calles y por eso Sanz ha vuelto a demandar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se ocupe de estas competencias. "No queremos ver tiroteos en nuestras calles, no queremos ver cómo a un niño de 11 años se le marcan determinadas letras o siglas en el cuerpo. Por lo tanto, son hechos graves que nos preocupan", ha defendido.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha asegurado este jueves que no todos los sucesos en los que hay armas blancas involucradas están asociados a bandas juveniles violentas y que este tipo de hechos concretos "no están produciéndose de una manera más numerosa en los últimos meses, ni en las últimas semanas, ni en los últimos años".

"Vamos a ser prudentes, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Es verdad que hay hechos muy llamativos que tienen una atención mediática muy significativa, pero quiero recordar que en el año 2022 hubo seis homicidios fruto de las bandas juveniles, en el año 2023 uno, y en lo que llevamos del 2024, ninguno. Además, ha habido más detenciones de las que ha habido en los años anteriores, más incautaciones y menos hechos", ha detallado.

El delegado ha manifestado que se ha de atender con el mayor rigor posible por parte de todos al hablar de las bandas juveniles cuando se trate de casos de bandas juveniles y a hablar de otras tipologías delictivas cuando efectivamente se trate de otro tipo de situaciones. "Ningún tipo de estigmatización contribuye a la convivencia. Ningún tipo de alarma social contribuye a esa imprescindible convivencia que todos los madrileños y madrileñas deseamos y para la que trabajan de la manera más activa y con la mayor profesionalidad posible nuestros agentes de seguridad", ha concluido.

Los sucesos de Ciudad Lineal y Paseo de las Delicias

El primero de los sucesos donde podrían estar involucradas bandas juveniles se produjo el pasado sábado en Ciudad Lineal, aunque la Policía Nacional no tuvo constancia hasta el martes. Un niño de 11 año denunció en comisaría que, supuestamente, unos pandilleros le marcaron dos letras en la pierna con una navaja. Este hecho que se produjo en contra de su voluntad cuando la víctima bajó de su casa a tirar la basura con un amigo a las 19.00 horas. En ese momento, fue abordado por cuatro jóvenes que lo llevaron a una zona apartada y le grabaron las letras 'J' y 'E' en el muslo de la pierna derecha.

Ese mismo martes, sobre las once de la noche, un joven de 21 años resultó herido por una arma de fuego en el Paseo de las Delicias (Arganzuela) mientras cenaba en una pizzería. El joven tuvo que ser trasladado al hospital con pronóstico reservado, aunque en la noche del miércoles anoche recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio.

Según las pesquisas, se encontraba junto a otros dos amigos en el establecimiento cuando el agresor se acercó por la espalda y le disparó en varias ocasiones, alcanzándole solo en una ocasión en la parte baja de la espalda. Tras el tiroteo, el supuesto autor de los disparos, otro hombre, huyó del local y aún no ha sido encontrado por parte de la Policía Nacional.

Los investigadores han confirmado este jueves que los tres tiroteados son miembros reconocidos de la banda juvenil de los Trinitarios. Uno de ellos, el que se salvó de un balazo porque el proyectil impactó contra una bandeja, cuentan con más de una veintena de antecedentes, según han confirmado a EP fuentes policiales. Los agentes sospechan que el pistolero es miembro de los Dominican Dont Play (DDP), la banda rival de los Trinitarios. Las primeras investigaciones apuntan a que la agresión habría sido planificada con la intención de dar un aviso a los trinitarios que estaban en una zona de los DDP.