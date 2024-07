Toda la verdad sobre la presunta extorsión de la mujer que envió el 'mail' que dinamitó la relación de María José Suárez y Muñoz Escassi

Un mail de una anónima a la exmiss ha revolucionado la historia de María José Suárez y Álvaro Escassi. La revista Semana lo ha contado este miércoles, hecho que propició el final de su amor, según parece, por los hechos descritos.

María José accedió a hablar con la remitente, quien aún no ha sido dada a conocer. Según ha podido saber Semana, hay una deuda económica que el jinete habría adquirido con esta mujer. Tal y como cuenta la revista, Escassi, tras enterarse de esta conversación, interpuso una denuncia ante los juzgados de Madrid contra esa persona. Sin embargo, y tras considerar que era preferible que esta situación no llegara a los tribunales, han llegado un acuerdo de no agresión. Eso sí, previo pago de esa deuda, que asciende a 1.750 euros.

Cuando el jinete es conocedor de que esta mujer ha contado esto y otros detalles a María José, y que además podría hacerlo público si no le abonaban este dinero, Álvaro le informa de que le ha interpuesto una demanda para evitar que acudiera a algún medio.

Es por ello por lo que Álvaro ha considerado que existe algún tipo de extorsión, como ha comentado él mismo en el programa Es la mañana de Federico (esRadio). Aunque, tras la revelación de este documento, más bien parece indicar que no se trata de una extorsión, sino del cobro de una deuda.

La cronología es la siguiente: el día 22 de junio, María José Suárez recibe el mail de esta mujer. Tras enterarse Escassi de esa conversación y de lo que le ha contado a la modelo sevillana, decide interponer una demanda contra esta persona (o al menos eso es lo que le comunica).

Álvaro Muñoz Escassi, en el ojo del huracán. ATRESMEDIA

Tras días de conversaciones y ciertos temores, el 27 de junio Álvaro y esta mujer firman un documento en el que el jinete se compromete a retirar la demanda mientras la otra parte reconoce haber recibido el pago de la deuda que le viene reclamando de 1.750 euros, además de comprometerse a borrar todo el contenido de las conversaciones de WhatsApp que ha mantenido con Álvaro Muñoz Escassi, así como fotografías, capturas de pantalla y vídeos que obren en su poder.

Precisamente, el mismo día que Álvaro y esta mujer firman el mencionado documento, María José Suárez anuncia su ruptura con el jinete. ''Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos'', dijo por aquel entonces.

Desde aquel día, han sido varias las contundentes declaraciones que ha hecho María José Suárez contra el que fuera su pareja desde hace tres años. Tiene claro que no quiere saber ya nada de él y ha asegurado en más de una ocasión que "ha sido todo muy desagradable".

Además, la modelo quiere retomar su vida y alejarse de cualquier cosa que tenga que ver con el jinete: "Estoy bien. La verdad es que cuando tomas una decisión consciente de que es lo mejor, al final, pues te da fuerzas. No voy a hablar más de lo que he dicho en redes sociales. Vamos a seguir estando bien cada uno por su lado", han sido unas de sus últimas declaraciones.