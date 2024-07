El PSOE presiona a Díaz para que no cierre la reducción de la jornada laboral sin la patronal: "Hay que agotar las posibilidades"

El Ministerio de Trabajo que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz debería "agotar" todas las posibilidades de entendimiento con la patronal y "no correr tanto" para cerrar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas. Eso es lo que le pide la parte socialista del Gobierno, que es consciente de que es la vicepresidenta Yolanda Díaz quien dirige estas negociaciones, pero considera que hay que darle "oportunidad" al diálogo con los empresarios antes de aprobar la reducción de la jornada solo con el consenso de los sindicatos.

Trabajo lleva meses negociando con la patronal y los sindicatos para pactar esta medida, a la que el PSOE se comprometió en el acuerdo de Gobierno de coalición con Sumar. Pero en las últimas semanas los desencuentros con la CEOE y Cepyme han sido la tónica habitual, de hecho, Díaz les lanzó un ultimátum de una semana para presentar una propuesta. Una vez agotado el plazo sin respuesta de las organizaciones empresariales, Trabajo lo ha prorrogado y les ha convocado el próximo lunes a una mesa de diálogo social.

Para los socialistas, ese ultimátum era en realidad una técnica de negociación para intentar apurar el acuerdo, unas prisas que, a su juicio, no son buenas. Para la dirección del PSOE, es mejor "llegar tarde, pero llegar todos", por lo que abogan por "agotar" todas las vías de entendimiento antes de cerrar el pacto solo con los sindicatos. Aseguran que la ministra de Trabajo es consciente de lo que piensa la otra parte de la coalición que, en su caso, sí ve "posibilidades" reales de acuerdo con la patronal.

A su juicio, la reducción de la jornada laboral debe hacerse a través de un proyecto de ley que pase por las Cortes, lo que va en la línea de lo acordado por ambos partidos en octubre del año pasado. Eso sí, la tramitación del proyecto puede alargarse en el tiempo si el procedimiento es ordinario.

Sumar rechaza dar poder de "veto" a los empresarios

Sumar no se cierra a seguir intentando llegar a un acuerdo, algo que lleva meses intentando Díaz infructuosamente y que ha llevado a Trabajo a cargar contra una actitud, la de los empresarios, que considera una "burla" al diálogo social. Pero avisa: la bajada a 37,5 horas semanales de jornada máxima es irrenunciable, lo que puede negociarse son los detalles que la rodean. Y, si la CEOE no quiere asumir esa realidad y transigir con rebajar la jornada laboral, lo que no está dispuesto a asumir Trabajo es que los empresarios tengan derecho de "veto" y logren paralizar la aplicación de la medida.

Ese es el discurso que lleva semanas manteniendo el ministerio liderado por Yolanda Díaz, y este jueves fue el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, quien recordó que la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales para 2025 es un compromiso ya adquirido en el acuerdo de coalición. "El PSOE está comprometido con el pacto" que cerró para la investidura de Pedro Sánchez, se mostró convencido Errejón, que sin embargo recordó que "en España mandan los representantes de los ciudadanos y no los empresarios".

"La reducción de la jornada laboral sin reducción de salario va a ser ley, la gente va a tener más tiempo de vida sin tener menos sueldo por ello", y "eso es preferible que se haga con acuerdo con la patronal, pero la patronal no tiene derecho de veto: tiene derecho a negociar, a estar representada, a hacer propuestas, que por cierto, nos encantaría recibir alguna, pero no a vetar", espetó el portavoz de Sumar, que insistió en que "las leyes en España no las hacen los empresarios". "Si los representantes de la patronal quieren mandar deben presentarse a las elecciones: ya lo hacen a través de algunos partidos, pero esos partidos no gobiernan", recordó.

El dirigente, en cualquier caso, aseguró que por el Ministerio de Trabajo "no va a ser" y que el departamento que dirige Yolanda Díaz va a hacer "hasta el último esfuerzo" para alcanzar un acuerdo de reducción de la jornada laboral con la patronal y los sindicatos. "Pero si llega un momento en el que constatamos que las patronales no tienen ningún interés en negociar, cuando no hay diálogo hay mayorías parlamentarias", recordó.

La patronal pide medidas alternativas para las pymes

Desde la patronal tampoco cierran la puerta a alcanzar un acuerdo de última hora con Trabajo, aunque ponen como condición incorporar medidas alternativas que suavicen el impacto que el cambio legislativo puede tener sobre las empresas, especialmente las pymes.

Después de que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, plantease la flexibilización de los plazos de aplicación de la reducción de la jornada laboral o el aumento de las bolsas de horas de algunos sectores, desde la CEOE hacen hincapié en "medidas alternativas" para sectores como el comercio, la hostelería o en empresas de menos de cinco trabajadores.

La propuesta de Trabajo incluye una primera rebaja de la jornada máxima a 38,5 horas en 2024, antes de pasar a las 37,5 horas prometidas en 2025, en ambos casos sin merma salarial. Esta hoja de ruta no contempla que el cambio se pueda compensar con un aumento de las horas extra.

Además, la reducción de las horas de trabajo irá acompañada de una reforma del registro horario para garantizar que las empresas cumplan con los límites legales establecidos. En ese sentido, Trabajo propone multa de hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan el registro horario y la reducción de la jornada.