Las Atarazanas estarán finalizadas en el segundo trimestre de 2025

La restauración de las Atarazanas tiene por fin una fecha para su finalización. Tras varios proyectos que han contado con numerosos obstáculos y un largo camino que ha llegado incluso a los tribunales, finalmente Sevilla va a recuperar estos antiguos astilleros medievales. Será en el segundo trimestre de 2025, cuando se prevé que termine la obra completa.

Es la fecha que ha fijado el consejero de Cultura, Arturo Bernal, que ha revelado este jueves que la Junta va a recepcionar la obra una vez esté terminada al 100%, y no por partes. Si bien, la primera fase de los trabajos, que fue la que acordó el anterior Gobierno de la Junta, acabarán "en unos días". Y, "automáticamente", empezará el desarrollo de la segunda.

Cabe recordar que la administración autonómica adquirió este espacio situado en el barrio del Arenal en 2009 y hasta 2015 no se impulso su remodelación. Pero no fue hasta febrero de 2022 cuando comenzaron las obras, previéndose su conclusión en dos años, por lo que tendrían que haber estado terminadas para este 2024. Sin embargo, la oposición de Adepa al diseño del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, que llegó incluso a impugnar la licencia de obra por lo Contencioso Administrativo, ha retrasado el proyecto.

A lo largo de este proceso las Atarazanas también se han topado con otro problema en relación al proyecto cultural que iba a albergar y la financiación para su ejecución. Como ha recordado el consejero, el proyecto original "era mucho mayor", valorado en 25 millones de euros, toda vez que La Caixa iba a crear en este espacio el 'Caixaforum' de Sevilla, idea que después se desechó y ubicó dicho proyecto cultural en otro enclave.

No obstante, la entidad bancaria ha invertido 10 millones de euros correspondiente al 70% de la ejecución total. Y, como ha explicado el consejero, el actual Ejecutivo andaluz ha "buscado la fórmula" para ejecutar el total del proyecto original. "Me parecía que no era de recibo que las Atarazanas no se terminaran en su totalidad", ha abundado Bernal al tiempo que ha agradecido a la Caixa su "disposición, el compromiso y la sensibilidad" con la cultura en Andalucía y con este centro particularmente, "una joya de nuestro patrimonio histórico", cuyas obras "son perfectas".

En cuanto a las exposiciones que se van a desarrollar, la Fundación Cajasol tiene la concesión del espacio para su explotación por 20 años desde el momento de terminación de las obras, es decir, que "se va a extender hasta el año 2044", ha informado el consejero tras recordar que este convenio lo firmó el anterior gobierno socialista.

A este respecto, la Junta ha pedido a la Fundación que las salas de exposición de todas las Atarazanas sean gestionadas directamente por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, y "ese tema saldrá adelante, porque yo creo que vamos a tener la capacidad de gestionar las salas de exposición", ha incidido Bernal al tiempo que ha ha resaltado que la organización mantiene un contacto "estrecho" con la Consejería y "nos hace partícipes de todas las programaciones que ellos tienen intención de hacer allí", ha destacado.