El PSOE desaconseja a Sánchez acompañar a Begoña Gómez al juzgado a declarar como imputada

La dirección del PSOE no ve "aconsejable" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañe este viernes a su mujer, Begoña Gómez, a los Juzgados de Madrid a declarar como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde Moncloa desconocen si Sánchez acompañará o no a su mujer, algo que aseguran que solo saben ellos dos, pero fuentes de las altas instancias del cuartel general de los socialistas no consideran que la presencia del presidente en los juzgados sea positiva.

De momento, ya se sabe que Begoña Gómez entrará a los juzgados a través del garaje en vez de hacerlo por cualquiera de las entradas comunes, evitando así la exposición ante la prensa y también por seguridad. A ello ha accedido la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, tras la solicitud de la directora de Seguridad de Presidencia del Gobierno, alegando motivos de seguridad y con el fin de prevenir "cualquier incidente".

Precisamente, la organización ultra Hazte Oír convocó una movilización a la entrada de los juzgados para protestar contra Gómez, lo que desde Moncloa reconocen que no es "agradable" porque la esposa del presidente "no tiene nada que ver con este mundo". Aunque finalmente la Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado a este medio que la concentración está "prohibida" porque la solicitud se ha presentado fuera de plazo.

Con todo, persiste la duda de si Begoña Gómez estará o no acompañada por su marido, algo en lo que Moncloa no entra por considerar que es un asunto de ámbito personal, pero en su partido desaconsejan. La entrada se producirá antes de las 10.00 horas de este viernes, momento en que Begoña Gómez deberá pasar a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El PP cree que Sánchez es "responsable" acuda o no

Desde el Partido Popular consideran que Sánchez, vaya o no al juzgado, "arrastra" a toda la nación a una jornada "indecente" porque opinan que Gómez no habría incurrido en las prácticas que se le imputan si "no hubiera sido por la condición de presidente de su marido".

"¿Acompañará Sánchez a su mujer al entrar al juzgado por el garaje en un coche oficial con los cristales tintados para sortear así el paseíllo de la vergüenza?", se preguntan los de Alberto Núñez Feijóo, que censuran un "intento desesperado" para proteger la imagen de la mujer del presidente, que se une a la petición "de que no se grabe su declaración". Con todo, a su juicio, esto "no tapa" que Sánchez sea el "responsable político de estos graves hechos".

Remarcan que, en el caso de acompañarla, el líder de los socialistas se estaría tomando "la jornada libre para respaldar a su mujer" y, en este sentido, recuerdan los cinco días de reflexión a finales de abril en los que "tuvo en vilo al país", lo que consideran un "melodrama" del presidente.