Patricia Steisy, sobre su relación con Pablo Pisa: "Pensé en dejar la relación en momentos de mucho estrés"

Patricia Steisy y Pablo Pisa han pasado por muchos momentos difíciles y de mucho estrés, es por ello que la exconcursante de Supervivientes ha utilizado sus redes sociales para sincerarse sobre su relación y, además, ha expuesto sus sentimientos en un post de Instagram.

"Pensar que hace tan poquito que hemos formado una familia... Suelo necesitar aún unos segundos para asimilarlo. Mi familia es lo que más orgullosa me tiene", ha contado la televisiva.

Además, ha aprovechado la ocasión para dedicarle unas bonitas palabras a su pareja y expresar lo que realmente siente: "Miro a Pablo con nuestra hija y digo 'joder, qué bien he elegido, qué bien me he enamorado y cuánto los quiero".

Aunque también ha reconocido que en alguna ocasión quería romper la relación: "En alguna ocasión pensé en dejar la relación en momentos de mucho estrés, me da miedo, me da agonía imaginar que en algún momento he estado a punto de perder todo esto, la felicidad más grande que me ha podido brindar la vida".

Asimismo, dos meses después del nacimiento de su hija, Athenea, Patricia Steisy y Pablo Pisa reconocen que están más unidos que nunca y van a seguir cuidando su relación y luchando por construir un futuro juntos. "Mi deseo para siempre es que mi familia tenga mucha salud, amor y unión. No pido más", ha revelado la influencer.