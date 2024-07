La covid suma ya diez semanas de subida: la positividad se sitúa ya en el 42% mientras la tasa de hospitalización se estabiliza

Una semana más, y ya van diez, la covid continúa al alza. Con las vacaciones escolares ya comenzadas, el cambio de tendencia no llega. Un indicador más de que, como creen los epidemiólogos, el SARS-CoV-2 no es un virus estacional sino que se beneficia de la socialización y movilidad de la población. En la última semana analizada, la tasa de positividad se ha situado en 42,5%, esto es, seis puntos porcentuales más que la semana previa (36,4%).

Así queda reflejado en el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), publicado este jueves con datos relativos a la semana del 24 al 30 de junio, que sitúa el porcentaje de positividad a gripe y virus respiratorio sincitial (VRS, causante de bronquiolitis), en cero. Y es que estos sí son virus estacionales.

En cuanto al coronavirus, la tasa de incidencia en atención primaria se estima en esta semana en 162,1 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 154,8 casos de la semana previa). Por sexos, las mujeres presentan una mayor tasa que los hombres (184 frente a 139 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente). En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son los menores de un año y los de 65 años o más.

A nivel hospitalario, la tasa de ingresos por covid sigue siendo superior a la registrada en estas fechas en el segundo año de pandemia, pero se ha mantenido estable durante los últimos siete días analizados, pasando de 4,5 casos por 100.000 habitantes la semana anterior a 4,6 ahora. "En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 30% de neumonía, un 3,9% de admisión en UCI y un 7,8% de letalidad", reza el informe.

Según valora a 20minutos el presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, la covid "sigue ahí" y "reaparece" cuando la gripe y el VRS desaparece, "pero, afortunadamente, no como hace cuatro años. Estamos viendo positividades más altas que las de hace unas semanas pero no vemos mucho caso grave ni afectaciones a la letalidad".

Estas semanas en las que "seguramente algún conocido haya tenido covid", continúa el especialista, "nos recuerda que la covid está ahí". Por ello, Zurriaga pide no descuidar a las personas más vulnerables (mayores y adultos con otras patologías), para quienes este virus puede seguir siendo grave. "Si hay síntomas o sospecha de posible contagio, hay que abstenerse de tener contacto con las personas vulnerables, hacerse una prueba y usar mascarilla o aislarse en la medida de lo posible".

En cuanto a los síntomas, estos siguen siendo mayoritariamente leves. Los reportados con mayor frecuencia, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, son la tos (80,5%), el malestar general (78,3%), el dolor de garganta (66,8%) y la fiebre (64,9%). Más de la mitad de los casos detectados también reportan dolor muscular y dolor de cabeza.

Descenso a nivel general

En general, la tasa de infecciones respiratorias aguda (IRA) por gripe, covid y VRS en Atención Primaria a nivel nacional ha bajado en la última semana, pasando de los 425,4 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior a los 381,5 de la actual.

En concreto, las tasas de síndrome gripal son de 8,4 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 9,4 de la semana previa) y las de bronquiolitis se sitúan en 0,9 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 1,3 de la semana anterior).

El porcentaje de positividad es de 0% para gripe (la semana pasada era de 0,5%) y de 0% para VRS (igual que la semana previa).