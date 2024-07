Arkano presenta '1000 tanques', su nueva canción tras la "catarsis" que ha sido para él 'Supervivientes'

El rapero Guillermo Rodríguez Godínez (Alicante, 1994), más conocido como Arkano, acaba de volver a España tras su paso por Supervivientes, donde llegó a ser finalista. Una experiencia muy dura pero enriquecedora que el artista ha calificado de "catarsis" y tras la que edita la canción 1000 tanques.

En ella, el artista habla de su relación con su pareja, la surfista vasca Alazne Aurrekoetxea, "de todos los problemas" que tuvieron que superar "hasta llegar a este punto de la relación". En una charla con EFE cuenta que el tema estaba preparado antes de entrar en el concurso de televisión pero que lo pospuso hasta la finalización del mismo.

"Es tan duro como parece", confiesa el alicantino tras su paso por el conocido reality que en esta edición, como viene siendo habitual desde 2014, ha tenido lugar en Honduras. Una experiencia difícil pero que al final ha resultado ser muy enriquecedora, más que su paso en 2021 por MasterChef Celebrity: "A nivel interno, Supervivientes me ha enseñado mucho más. He tenido una catarsis".

No duda en calificarlo como "un infierno", pero también como una oportunidad de "poder profundizar en tus fantasmas y enfrentarlos", lo cual le ha ayudado a "poner muchas cosas en orden" en su mente gracias al equipo de psicólogos que trabajan con ellos detrás de las cámaras.

Reconoce que esta participación le ha proporcionado aún más popularidad como artista: "Lo noto mucho más a lo bestia, sobre todo porque acabo de salir y porque lo ha seguido mucha gente de perfiles que era más difícil que me reconocieran, gente más mayor, gente de todo tipo".

"Cada paso que damos cualquiera de nosotros ayuda a que crezca el género. El hecho de que le vaya bien a otra persona no significa que tú estés fracasando, tenemos que quitarnos la idea de que tenemos que competir y matarnos entre nosotros", añade respecto a cómo su éxito personal puede ayudar al rap, pese a considerarlo "un mundo hipercompetitivo".

Arkano, que recientemente ha hablado de su bisexualidad, se reconoce como un artista comprometido, pero no cree que por ello deba exigirle lo mismo a otros músicos: "La responsabilidad social no tiene por qué ser una obligación para los artistas, debe ser una elección. Yo elijo tener cierta acción social, pero eso no me hace mirar con superioridad a otros", dice.

Tras su paso por MasterChef y Supervivientes, el cantante anuncia futuros proyectos, entre los que se encuentra un espectáculo en los teatros basado en comedia e improvisación "mezclado con historia y narrativa".

Será una breve gira a finales de este año por espacios de aforo pequeño para dar el salto a mayores escenarios en 2025, además de posibles visitas a Latinoamérica.