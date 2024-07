El Gobierno y sus socios hacen frente común contra la idea del PP de usar al Ejército para impedir la llegada de cayucos a España

El endurecimiento del discurso del PP con respecto a la inmigración ilegal y su nueva propuesta, anunciada este jueves, de desplegar a las Fuerzas Armadas para frenar la salida de cayucos y su posterior llegada a España ha provocado la oposición frontal tanto del Gobierno como de sus socios nacionalistas e independentistas. El Ejecutivo, por boca de varios ministros, salió en tromba a calificar de "barbaridad" y de falta de "responsabilidad" la idea de los populares, mientras Sumar recordó que propuestas similares las han defendido dirigentes como la ultraderechista Marine Le Pen en Francia y socios como ERC acusaron al PP de "imitar" a la extrema derecha.

Quien levantó la liebre fue el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que este jueves por la mañana planteó que "el Gobierno puede disponer de las Fuerzas Armadas para defender nuestras fronteras y desplegar una serie de embarcaciones que impidan que esos cayucos, esas embarcaciones que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas, salgan al mar y finalmente lleguen a nuestro país". En la misma línea, fuentes de la dirección del PP defendían el miércoles una vía similar a la que ha establecido la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que ha llegado a un pacto con Albania para retener ahí a todas las personas que entren por el Mediterráneo con el fin de tener tiempo para estudiar su situación de asilo antes de que entren en Italia.

Tellado no fue tan lejos y evitó hacer ninguna referencia a la mandataria ultraderechista italiana. Pero eso no evitó la cascada de reproches que le dedicaron tanto el Gobierno como sus socios. "Me parece tremenda la derivada que el PP está teniendo a costa de tener como socio a Vox. Esto de desplegar a la Armada para impedir que lleguen cayucos a España... lo siguiente qué es, ¿bombardearlos?", espetó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que exigió a los populares que acepten, en las comunidades autónomas que gobiernan, "la cuota de solidaridad en la acogida de los menores que llegan a nuestras costas".

López no fue el único dirigente socialista en cargar con dureza contra el PP. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusó al líder popular Alberto Núñez Feijóo de tener "una ignorancia y un atrevimiento máximos" y de copiar "el discurso" de la "extrema derecha". La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que "el PP está haciendo suyas las fórmulas más extremistas" y "ya no necesita ni que se las dicte Vox, y calificó de "barbaridad" una propuesta que, a su juicio, "indica que no entienden el mundo en el que vivimos ni tienen la altura moral para ser oposición de un país como España".

Por su parte, la titular de Defensa, Margarita Robles, responsable última de las Fuerzas Armadas, descartó taxativamente que se plantee una intervención militar para combatir la inmigración irregular y pidió a Tellado "que estudie el artículo 8 de la Constitución", en el que se detalla la labor del Ejército. Estas funciones, recordó Robles, son "defender la paz, la libertad y la seguridad de España", lo cual incluye realizar labores "humanitarias". "Le pediría a Tellado y a todo el PP, que alardean de ser un partido de Estado y que incluso tuvieron responsabilidades de Gobierno, que tengan un mínimo de responsabilidad", exigió.

El mismo rechazo tajante provocó la propuesta del PP en Sumar, cuyo portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, acusó a Tellado y a los populares de "comprar las tesis de Marine Le Pen" en materia de inmigración y de ser la "marca blanca" de Vox. "Los de Pen empiezan así, cuando las derechas que se dicen moderadas resulta que aceptan los argumentos de la ultraderecha y aceptan la discriminación sistemática del más débil", avisó Errejón, que calificó de "auténtica barbaridad" la propuesta de desplegar al Ejército.

El portavoz de Sumar, además, mencionó la "contradicción" que supone la idea planteada por Tellado en un momento en el que el Gobierno de Canarias, en el que participa el PP, está pidiendo al resto de comunidades que asuman el cuidado de una parte de los menores migrantes que llegan a las costas españolas. "Para tapar una contradicción interna, lo que plantea el PP es sacar al Ejército al mar contra la gente que viene huyendo del hambre", denunció Errejón.

En la misma línea se pronunció su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, que reprochó al PP que en vez de combatir a la "ultraderecha" opten por "imitarla". Y, por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que Tellado está "levantando la bandera del odio y del racismo" para intentar pelearle a Vox una parte de su electorado.

La ultraderecha también critica la propuesta

El movimiento del PP ni siquiera ha satisfecho a los partidos que están a su derecha. El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que el PP "está estafando a sus electores, porque recientemente en este parlamento votó a favor de iniciar la regularización de medio millón de personas". Abascal, además, afirmó que los populares se ven en la necesidad de "asumir las propuestas de Vox", pero insistió en que, mientras "por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada, por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca".

Por su parte, el líder de la nueva formación Se Acabó La Fiesta, el recién elegido eurodiputado Alvise Pérez, se mostró en su canal de Telegram partidario de la "deportación masiva y urgente" de inmigrantes. "Al PP le ha costado 10 años reconocer la crisis migratoria. La cuestión es: aunque pongamos una corbeta ahí, ¿qué hace cuando vea el cayuco?, planteó Pérez, que solo señaló dos opciones: "Disparar o transportarlo con seguridad a nuestro país".