Mario González confiesa cómo ha afectado su paso por 'Supervivientes' a sus relaciones íntimas con Claudia

Supervivientes 2024 ya ha acabado, pero sus concursantes aún siguen sufriendo algunas secuelas de su paso por Honduras. Y es que, volver de nuevo a la vida cotidiana no ha sido sencillo para muchos de ellos.

No es solo por el cansancio físico o mental que experimentan durante la duración del reality, sino porque al estar meses alejados de la sociedad, su percepción sobre la vida puede llegar a cambiar. Así lo ha contado el propio Mario González en el pódcast Beduck.

El que fuera participante de La isla de las tentaciones acudió al programa junto a su novia, Claudia Martínez, y desde su regreso ha notado algunos cambios en su manera de ser. "A mí lo que me da miedo que yo lo que no puedo controlar es el cuándo parar de comer que eso a mí nunca me había pasado", ha confesado.

Como ha explicado, a él le "cuesta muchísimo coger peso" porque no era "de comer", pero esto ya no es así. "Yo no voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora voy a comer y no sé cuándo parar", ha relatado.

Aunque, sin duda, el que más le ha afectado tiene que ver con las relaciones sexuales con su pareja. "Tú no tienes la necesidad básica que es la alimentación. Las otras necesidades no te salen y a quien le salen, enhorabuena por ellos. Lo primero es el hambre y luego que estás con cámaras y tienes otros siete maromos al lado", ha comenzado a explicar.

Según ha confesado, el problema de estar rodeado de gente es que se sentía observado y apenas podía tener intimidad con Claudia: "Te puedes meter al agua con tu piba, pero miras a la orilla y ves a tres tíos mirándote. Puedo contar con los dedos de la mano que se me haya puesto dura con ella allí".

Sin embargo, el verdadero problema llegó cuando regresó a España. Y es que, como ha confesado, "estaba acojonado porque hasta que no llegó ella, tampoco" podía sentirse excitado. De hecho, como ha dejado claro, no llegó ni a tocarse ni a excitarse: "Dije: 'la tengo muerta".