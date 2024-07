La mujer que envió el mail que provocó la ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi interviene en 'Vamos a ver': "Hablará"

En los últimos días, todos los medios de comunicación se han hecho eco de la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Después de tres años de relación, la pareja decidía tomar caminos separados y, desde entonces, han sido muchos los rumores acerca del motivo de esta separación.

Tanto es así que el pasado fin de semana el jinete acudió a la fiesta organizada por El Turronero en compañía de la actriz Hiba Abouk. Dada la buena sintonía entre ambos, la intérprete fue señalada como la tercera en discordia y, por tanto, el motivo de la ruptura entre Escassi y la modelo.

Sin embargo, la actriz se ha esforzado por desmentir los rumores de una supuesta relación con el jinete. Así, Vamos a ver ha podido saber que la separación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi vino motivada por un email que recibió la modelo.

Este jueves, Vamos a ver ha mostrado la conversación que el matinal ha podido tener con la mujer que envió este correo electrónico a la, ahora, expareja de Escassi.

Durante la conversación, la mujer ha señalado que fue ella quien decidió comunicar a María José Suárez lo que había ocurrido con Álvaro Muñoz Escassi. Sin embargo, ha optado por no dar detalles sobre la conversación ni acerca de los motivos que han llevado a la modelo ha señalar que esta habría sido "la gota que ha colmado el vaso".

"No puedo hablar de nada, cariño. De nada. Por ahora no puedo hablar de nada de eso", ha apuntado la mujer. Ante esto, el resto de colaboradores del Club Social del programa de Telecinco han destacado que si esta mujer no quiere hablar ahora será porque ha pactado alguna exclusiva con otro medio de comunicación: "Hablará".