Pepa Torres: "Las personas con discapacidad tienen que ver el empleo público como una oportunidad real"

Hace unas semanas, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una oferta pública de empleo (OPE) de más de 40.000 plazas para 2024. Como novedad, que por primera vez se reserva un 10% de las plazas para las personas con discapacidad en lugar del 7% que se reservaba hasta ahora.

Sin duda, es una buena noticia que aplauden desde el movimiento asociativo de la discapacidad, pero que plantea algunas dudas, sobre todo, si realmente se logrará aumentar la presencia de las personas con discapacidad en la administración pública cuando con el porcentaje anterior no se lograba cubrir la cuota. Pepa Torres, Secretaria de la Comisión de Inclusión Laboral del CERMI, y Secretaria general de FEACEM, Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, nos responde a esta duda y plantea algunas soluciones para que esta cuota se traduzca en oportunidades reales para las personas con discapacidad.

¿Cómo valoran desde CERMI el aumento de reserva de plazas de empleo público para personas con discapacidad?Lo valoramos muy positivamente, porque en los últimos años se está avanzando mucho en la parte del empleo público, y la subida del 7 al 10% era una demanda que tenía el sector. Creemos que medidas como esta harán que, poco a poco, se incremente la participación de las personas con discapacidad en Administración pública. De hecho, con las medidas tomadas en los últimos años, ya se ha visto que su presencia en la administración pública ha ido subiendo, porque cada vez más personas ven el empleo público como una como una opción posible y viable para poder para poder tener un trabajo.



Ha subido el porcentaje general, pero no del 2 al 3% la subcuota para personas con discapacidad intelectual ni se ha creado una para autismo como pedían... La subcuota reservada para personas con discapacidad intelectual es relativamente reciente, de hace poco más de una década. Fue otro avance importantísimo, porque efectivamente, las personas con discapacidad intelectual en concreto tienen aún más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, pero también más dificultades de poder acceder al empleo público por cómo se ha asegurado el sistema de acceso al empleo público.

Pensamos que es muy justo, porque precisamente en este colectivo se está haciendo un gran esfuerzo, tanto desde la Administración como desde las entidades del sector, para que puedan acceder a este empleo, y les animamos a seguir haciéndolo para que la oportunidad de acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual sea una realidad.

Sin embargo, pensamos que, más que elevar la subcuota o poner más específicas, como piden también otras discapacidades, para facilitar el acceso se debería cambiar la regulación de acceso al empleo público, que está un poco anticuada. Pensamos que cambiándola se facilitaría que determinados colectivos que tengan más dificultades puedan acceder más fácilmente.

Pero la subcuota para discapacidad intelectual sí está funcionando... No, pero sí es cierto que hay una diferencia clara entre la discapacidad intelectual y otras discapacidades, porque no solo es que tengan dificultades de acceso al empleo -que eso lo tienen todos los tipos de discapacidad, y para eso precisamente está la cuota- sino que las personas con discapacidad intelectual tienen problemas por el propio proceso por el que se accede a este empleo público, por eso esta subcuota está más que justificada y tiene una razón objetiva.



¿Qué habría que cambiar entonces en lugar de crear más subcuotas? Creemos que se debería cambiar la Orden Ministerial PRE/1822/2006 de medios y tiempos para que de verdad favoreciera que las pruebas se hagan en igualdad de condiciones. Para ello, pensamos que debería contemplar adaptaciones y tiempos extra en algunas circunstancias, tener en cuenta las dificultades que entrañan determinadas discapacidades, contemplar en los medios discapacidades y patologías que antes no estaban… Eso nos parece más interesante que determinar si la subcuota va a un determinado colectivo o a otro.

Ahora mismo, hay algunas problemáticas que se siguen produciendo, como el tema de los audífonos. Todo esto, sobre todo el tema de los medios, hay que ir adaptándolo, porque en estos años la tecnología ha avanzado muchísimo y, aunque se van dando pasos muy poco a poco, la legislación hay que cambiarla para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, para que las propias personas con discapacidad vean que el acceso público es una oportunidad real.



Hace pocos años, ustedes mismos denunciaban en un estudio que apenas se cubría la mitad de las plazas reservadas cuando la reserva era del 7%. ¿Qué podemos hacer para que esto no pase? ¿Aumentar la cuota servirá?Las razones por las que ocurre esto son varias, y una de ellas es porque todavía hay mucho miedo a no poder superar los procesos, a que no los procesos no estén adaptados… y muchas personas no lo ven como una oportunidad real. Por eso, es labor de todos difundir todas estas oportunidades de empleo, ayudarles y animarles a que se preparen las oposiciones.

Cuando no has tenido esas oportunidades o no han sido tan evidentes como ahora, no estás concienciado de que ahí puedes tener una oportunidad real, y por eso hay que decirles que esta cuota existe, que se van a adaptar los procesos a su discapacidad, que el esfuerzo va a merecer la pena, que no van a encontrar barreras…



Pero las barreras aún existen…Sí, porque aún se dan casos, por ejemplo, de personas que han hecho el esfuerzo, han aprobado y luego no han tenido plaza porque les han dicho que ese puesto no era adecuado para ellos, que por su discapacidad no lo iban a poder realizar, y eso desanima mucho y crea mucha frustración… Todas estas cuestiones están poniendo encima de la mesa y hay voluntad para poderlas solucionar. Por ejemplo, se están adaptando las pruebas, las entidades ayudan a las personas con discapacidad intelectual a prepararse las oposiciones, se está planteando el tema de hacer becas específicas para que estas personas puedan prepararse las oposiciones… porque si no tienes trabajo raramente vas a poder asumir el coste de tiempo y dinero que supone prepararse unas oposiciones.

Yo espero que, con todo esto, consigamos el objetivo final, que es la incorporación real. Y que si no lo consiguen sea porque realmente no están preparados o no se han esforzado, no porque se encuentren barreras.



Pero esto tienen que hacerlo las entidades, porque en una academia de preparación de oposiciones, no te adaptan nada…Sí, es cierto, y eso sobre todo pasa en el caso de las personas con discapacidad intelectual, pero también otros pueden encontrarse con que una academia no es accesible, por ejemplo. Pero también es cierto que, en el caso de la discapacidad intelectual, las entidades sí están haciendo un gran trabajo con la administración para adaptar temarios, pruebas…

Ahí es donde hay que insistir. Por un lado, para que se presenten a las pruebas y, por otro, para que aprueben. Cuando estas personas vean que se van rompiendo las barreras, se irán animando más.



Desde la administración dicen que el objetivo es llegar el 2%, pero ¿cuándo será una realidad?Efectivamente ese es el objetivo, por eso se está elevando este porcentaje de reserva, para llegar cuanto antes a ese 2% de persona con discapacidad trabajando en la administración pública. Con cuota llevamos mucho tiempo, primero con el 5%, luego el 7%, luego dentro de ese 7 se reservó el 2% para discapacidad intelectual…, pero la realidad es que los primeros años no se hacían ni siquiera las reservas, por eso hay que reconocer todos los avances que se están haciendo en estos últimos años, pues no tiene nada que ver la situación que tenemos actualmente con la que teníamos hace 15 años.

De que lleguemos a ese 2% pronto depende de muchas cosas: de la cuota, de la sensibilización, de las adaptaciones... pero, sobre todo, de que salgan plazas, porque si no salen, da igual el porcentaje que se reserve, y en ese sentido, estamos en un buen momento que hay que aprovechar, porque van a salir más de 3.000 plazas para personas con discapacidad.