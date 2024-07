SON Estrella Galicia Posidonia se convierte en el único festival del mundo en alcanzar la certificación TRUE Platinum como 'Zero West'

SON Estrella Galicia Posidonia, el evento musical inconformista para inconformistas, acaba de ser reconocido como el único festival del mundo que alcanza la certificación TRUE Platinum por sus esfuerzos para ser Zero Waste o Residuo Cero. El afán de la cita por seguir mejorando año a año da un paso más tras lograr ser cero emisiones desde su edición de 2021.

Ahora, uno de los programas líderes en certificación de residuos ha distinguido al festival con su reconocimiento Platinum, el nivel más exigente otorgado a eventos ambientalmente responsables, eficientes en el uso de recursos y que ayudan a convertir los desechos en recursos.

La certificación TRUE (Total Resource Use and Efficiency) como Zero Waste pertenece y está administrada por Green Business Certification Inc. (GBCI), el organismo de certificación y acreditación de sostenibilidad y salud líder en el mundo.

Esta certificación es un estándar de liderazgo que ayuda a las organizaciones, instalaciones y eventos a medir, mejorar y reconocer el rendimiento de residuo cero, fomentando la adopción de prácticas sostenibles de gestión y reducción de recursos.

Los proyectos TRUE deben desviar el 90% o más de sus residuos del vertedero, la incineración (conversión de residuos en energía) y el medio ambiente. SON Estrella Galicia Posidonia alcanzó una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,3%.

El festival responde a una estrategia global de liderazgo en impacto positivo y políticas Zero Waste de Hijos de Rivera, compañía que desde 2024 es B Corp.