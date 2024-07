Cuatro museos andaluces viajarán a Nueva York en octubre para participar en una exposición sobre Madinat al-Zahra

La ciudad califal de 'Madinat Al-Zahra', inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco desde 2018, será la protagonista de la exposición 'Madinat al-Zahra: la deslumbrante capital de la España islámica', que se celebrará en Nueva York en el mes de octubre y podrá visitarse hasta el 2 de marzo de 2025. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal ha informado este jueves sobre todos los detalles acerca de la muestra, que ya anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno en junio en el Parlamento andaluz.

Como ha explicado Bernal, que ha hecho un balance de los dos años al frente de la consejería, en total viajarán hasta la Gran Manzana 112 piezas de cuatro museos andaluces. Así, del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra se exhibirán 36 piezas, 30 de la colección estatal del Museo Arqueológico de Córdoba -destacando los capiteles y basas-, del Museo de Jaén -el Tesoro de Charilla, compuesto por un total de 44 ítems-, y el Museo Arqueológico de Jerez (Cádiz) -dos piezas-. También se contará con préstamos del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del American Numismatic Society, del Museo de Arte de Detroit, The Hispanic Society Museum & Library y del Museo de Arte Islámico, Doha, (Qatar), sumando más de 170 piezas.

La muestra, coproducida por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y el 'Institute for the Study of the Ancient World' (ISAW) -centro de investigación académica avanzada y educación de posgrado dependiente de la Universidad de Nueva York-, en cuya sede se expondrán las piezas, exhibirá durante cuatro meses una selección de capiteles, basas y otros elementos arquitectónicos que ilustran la evolución de la decoración califal en conservación con oras tradiciones arquitectónicas existentes.

Estará comisariada por el director del Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zhara, Antonio Vallejo; junto a Eduardo Manzano, del Consejo Superior de Investigación Científicas; Roberta Casagrande-Kim, en representación del ISAW, en su condición de directora de exposiciones y conservadora de la Galería Bernard and Liza Seis. La exposición mostrará al público la historia de cómo llegó a existir un califato islámico en Europa, y concretamente en España, en el siglo X. Un tema inédito para la mayoría de los estadounidenses, que "no son conscientes de la importancia de la presencia islámica en la Europa medieval", han destacado desde la Junta.

Así, esta exposición se centra en su historia, su fundación, su desarrollo y abandono, así como en sus extraordinarios y únicos edificios palaciegos. Para ello la muestra se estructura en cuatro secciones diferenciadas: decoración arquitectónica; producción cerámica; manufacturas de lujo como símbolos de poder y propaganda; influencias culturales y artísticas: tradición clásica e islam abbasí; y tecnología y conocimiento.

Entre las piezas que se expondrán, cabe señalar la selección de capiteles y bazas de Madinat y el Arqueológico de Córdoba, entre otros elementos arquitectónicos, que ilustran la evolución de la decoración califal en relación con otras tradiciones arquitectónicas. Se hará también especial hincapié en el significado del ataurique, a través de frisos epigráficos, procedentes de la ciudad califal. Destacan también los esencieros de plata y bronce repujada del Arqueológico de Córdoba y el Tesoro de la Charilla. Otras piezas esenciales de la muestra serán los dos cervatillos (una cierva y un ciervo), prestados por el Arqueológico de Córdoba y el Museo de Arte Islámico de Doha, respectivamente.

Programa cultural paralelo a la exposición

De forma paralela a esta exposición, se editará un catálogo ilustrado Madinat y la convergencia de influencias multiculturales que transformaron la ciudad en un centro de irradiación cultural, que se complementará con ensayos sobre los objetos de la exposición. Asimismo, está previsto el desarrollo de un programa cultural en torno a la exposición, conformado por cuatro conferencias, visitas guiadas semanales a la muestra, un concierto andalusí, un taller de dibujo en la galería y una colaboración con el programa de cerámica 92NY sobre la técnica decorativa de Madinat al-Zahra.