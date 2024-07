Lepenistas, macronistas e izquierdistas, ante las elecciones más decisivas en Francia y el dilema de "elegir la solución menos mala"

Solo quedan tres. Francia celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas, todavía con la resaca de la contundente e inédita victoria electoral de la formación ultraderechista Agrupación Nacional (RN) en la primera vuelta del pasado 30 de junio, con un 33,15% de los votos. A la formación de Marine Le Pen les siguió el Nuevo Frente Popular (NFP), el nuevo bloque de izquierdas liderado por La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y el Partido Socialista de Olivier Faure, que obtuvo un 27,99%; y Juntos Por la República (Ensemble), partido del actual presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Gabriel Attal, que cayó al 20,04%.

Los votantes de estas formaciones ya han repartido 74 escaños en la primera vuelta por su contundente victoria en algunas circunscripciones (39 de RN, 32 del NFP y dos del partido de Macron), pero aún quedan otros 503 electos por determinar. Muchos electores repetirán su estrategia, aunque otros habrán de reajustar su decisión tras la marcha de todas aquellas candidaturas que no aglutinaron el 12,5% del sufragio en la primera vuelta y por la retirada más de 200 candidatos del NFP o Ensemble para frenar a los de Jordan Bardella. Lepenistas, izquierdistas y centristas hablan con 20minutos sobre la dinámica de voto de cada electorado y el convulso y cambiante escenario político de Francia que evidencia la incertidumbre del futuro poder ejecutivo y legislativo del país vecino.

Lepenistas: "seguridad" y reacción al "alboroto"

Uno de los 'feudos' donde más se ha concentrado el voto a Agrupación Nacional es la región septentrional Nord-Pas-de-Calais. Allí se encuentra el votante lepenista y trabajador autónomo de 30 años, Anthony Rossy, que cuenta a este periódico la realidad que se esconde tras la ola del partido de extrema derecha. "Quieren proteger a los franceses con una política de seguridad primero, y luego abordar el poder adquisitivo, la electricidad y el IVA", explica como principales motivos de esta preferencia, al tiempo que critica la gestión económica del actual Gobierno: "Lo hemos visto bien con el caos de los chalecos amarillos, el aumento del precio de la gasolina... Macron no ha dejado de fastidiar a los franceses con subidas de precios".

Anthony Rossy, votante de RN en las elecciones francesas, desde Nord-Pas-de-Calais. 20minutos

Anthony esgrime que el actual RN "ya no es" el de Jean-Marie Le Pen, padre de la actual lideresa, y defiende que la formación es ahora más plural: "Hay personas de todas las procedencias, franceses, extranjeros, también homosexuales...". Preguntado por la política antiinmigración que defiende el partido, afirma que él está "en contra de la inmigración clandestina que causa problemas en Francia, pero no de la inmigración que está integrada, que respeta las leyes francesas, que trabaja y que paga impuestos". El votante, muy activo en redes sociales en favor de estas reivindicaciones, declara además que los de Le Pen son "el único escudo" que protege a los judíos, y aprovecha para tachar de "antisemita" a la formación Francia Insumisa, mayoritaria en la representación del Nuevo Frente Nacional.

El voto del autónomo es precisamente una reacción al "alboroto y provocación" que, según dice, está llevando a cabo la Francia Insumisa, agrupación a la que también tilda de "anti-Francia" y "anti-policía". "Yo veo un peligro en el señor Mélenchon a la cabeza del Estado, solo genera polémica y provocación en la Asamblea Nacional, sin ninguna solución para los franceses", achaca el lepenista, que además manifiesta que el Nuevo Frente Popular "quiere hacer desaparecer a Francia y está en contra de los franceses y de sus derechos".

Por último, Anthony considera que el muro que Macron y Melénchon han levantado contra Le Pen, retirando sus candidaturas en numerosas circunscripciones para concentrar un voto de respuesta a la extrema derecha, surge por el "miedo" de que RN "descubra algo en las paredes de Matignon", en referencia a la residencia del primer ministro y, por ende, al actual Ejecutivo.

NFP: "movilización" y freno a la ultraderecha

En el lado opuesto se encuentra Jacqueline Grenet, histórica votante socialista de 57 años, nacida en Borgoña y residente en Madrid, que en estas elecciones apela a la necesidad de concentrar al electorado en torno al NFP como fórmula para revertir la victoria de la Agrupación Nacional en esta segunda vuelta. Asegura sentirse "muy preocupada y asustada" por un posible cambio de Gobierno de Bardella y una futurible presidencia de Le Pen: "Estamos en una situación gravísima y todo el mundo se tiene que movilizar para un frente republicano". Y descarta que la alternativa sea votar a la fuerza presidencial de Macron, al que apoyó en la segunda vuelta de las pasadas elecciones y ahora califica de "ambiguo" y "egocéntrico".

Jacqueline Grenet, votante del NFP en las elecciones francesas desde Madrid. Jorge París

Jacqueline asegura que RN va en contra de "todo el cimiento" de Francia y de los principios republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Lo primero que destaca la votante en el "peligroso" discurso de Le Pen es el tema de la inmigración. La mujer afirma que RN hace "distinción de origen de manera muy abierta" y que ese mensaje es "tremendo". "Amedrentar a la gente diciéndole que el extranjero es peligroso es una manipulación", mantiene Jacqueline, y añade que asociar la inseguridad y la inmigración es manifestar una "mentira". También denuncia la electora los vínculos de la lideresa de RN con con la Rusia de Vladímir Putin, así como la "represión policial" que resultaría de un Ejecutivo de Bardella: "Si pasa la extrema derecha, puede degenerar en algo muy serio y el sindicato de policía mayoritario es de extrema derecha".

La socialista opina que el voto a RN ha sido un "voto de ira" llevado a cabo por un perfil de elector más vulnerable al populismo. "Es gente que ha perdido poder adquisitivo, que están desesperados, machacados, que son víctimas de un sistema que no les ha acompañado, que no tiene acceso a fuentes de calidad. Yo no les juzgo, porque en el fondo es una desigualdad", relata a este diario. Eso sí, sostiene que este voto de "provocación" ya se ha normalizado y generalizado en toda la sociedad.

Preguntada por la alternativa centrista de Juntos por la República, la electora subraya una negativa gestión del presidente Macron al frente del país y una desatención a la voz de los ciudadanos: "Cuando la gente y los sindicatos están en la calle, no puedes despreciar la voz del pueblo, era una voz que estaba muy fundamentada, eso ha generado mucha ira". Poniendo el foco en el adelanto electoral anunciado por el mandatario, Jacqueline cree que "arriesgó mucho" dejando solo dos semanas de campaña. "Macron se presentó diciendo que él era la manera de ir en contra de un futuro posible de RN y al final nos ha mentido, creo que es alguien muy egocéntrico. Muchos franceses estamos aterrados con la situación. No se puede jugar con fuego", reprocha.

Jacqueline clama entonces por una "movilización" en favor del NFP y admite que ella no es simpatizante de la Francia Insumisa, partido al que achaca "un discurso muy radicalizado contra Israel". Si bien reconoce que el líder Mélenchon, como figura política, no le "cae bien", cree que no es "equiparable" a Le Pen, y que el programa electoral, "con la hoja de ruta realizada por economistas de mucho valor", es realizable y da una respuesta unánime a una victoria de RN. "No podemos probar, no es un experimento interesante que gane la extrema derecha", concluye.

'Ensemble': moderación para huir de los extremos

Con el mismo propósito de frenar a la extrema derecha acude a las urnas del Liceo Francés María Luisa López, de 54 años, nacida en París y residente en Madrid desde hace dos décadas. Se considera de centro-izquierda y cree que la alternativa en esta cita electoral pasa por alejarse de los extremos y optar por la moderación. Según cuenta a este periódico, este domingo volverá a escoger la papeleta de Stéphane Vojetta, candidato independiente alineado con el grupo de Alianza de Macron y ganador de la primera vuelta en la quinta circunscripción extranjera correspondiente a España, Portugal, Andorra y Mónaco.

María Luisa López, votante de Stéphane Vojetta en las elecciones francesas desde Madrid. Jorge París

La francoespañola coincide con Jacqueline en que su prioridad es defender los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, aunque ella cree que "ni la extrema derecha ni la extrema izquierda" los respalda. De hecho, denuncia que tanto NFP como RN buscan "una sociedad francesa dividida" y cree que están más centrados en generar "tensiones" que en alcanzar "negociaciones". "Y ambos no defienden Europa cuando, para mí, lo más importante es defenderla", complementa.

De un lado, María Luisa no termina de identificarse con el Nuevo Frente Popular por estar incluido el partido de la Francia Insumisa de Mélenchon. Cree que este sector más radical "ha fomentado mucha tensión" al haber planteado "propósitos que se pueden considerar antisemitas". Del lado de Agrupación Nacional, el que más rechazo le provoca, argumenta que "la extrema derecha polariza" en cuestiones como la inmigración, la diversidad de género o el colectivo LGTB, y asevera que una victoria de Marine Le Pen en las próximas presidenciales sería "una marcha atrás tremenda para Francia y para Europa".

La votante apunta como primera causa del auge de la extrema derecha que el programa político en los últimos 40 años no ha conseguido "integrar de verdad a la inmigración" y que, ante ello, muchos electores cogen "el camino fácil": "Piensan que la culpa la tienen los inmigrantes y que todo va a ir mejor si se pone orden". Como segundo motivo, María Luisa concuerda con la simpatizante de NFP en que el voto al partido de Le Pen es también fruto de una "falta de información" causada por la prevalencia de uso de las redes sociales: "Nos ponen un bucle donde todo lo que miramos son las mismas ideas y no somos capaces de buscar la información correcta y hacernos nuestro propio criterio".

"La muerte de Ciudadanos me hace pensar mucho en lo que le está pasando a Macron ahora"

El pasado domingo, sintió "como un mazazo" la victoria de Agrupación Nacional en la primera vuelta, aunque también le impactó la alejada derrota electoral de la formación del actual presidente, un partido que califica como "el único que va a ser capaz de llegar a acuerdos tanto con la derecha como con la izquierda". Si bien valora positivamente que en más de 200 circunscripciones los 'terceros partidos' se hayan apartado para concentrar el voto contra los de Le Pen, apostilla que debería haberse constituido una coalición centrista, "sin la Francia Insumisa y con el partido de Macron", pues cree que habría sido "más fuerte para frenar a la extrema derecha". De hecho, pone de ejemplo la indecisión que muchos conocidos suyos enfrentan esta semana al tener que elegir en su circunscripción entre un candidato de Agrupación Nacional y otro de la Francia Insumisa, ya que algunos se plantean votar en blanco o directamente no votar: "Tienen que elegir la menos mala de las soluciones, es el peligro que tenemos ahora en la segunda vuelta".