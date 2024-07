La esposa de Taylor Lautner detalla su susto por el cáncer de mama: "Sentí un bulto y..."

Ha sido en el pódcast que ambos conducen, The Squeeze, en el que Taylor Lautner, esposa de Taylor Lautner —al tener el mismo nombre y apellido, y para mayor facilidad, llamaremos a la esposa del actor Tay—, ha dado a conocer un enorme susto médico que vivió a principios de este mismo 2024.

Tay ha dado a conocer que se sometió a una ecografía después de encontrar un bulto en su seno, si bien ha dejado claro desde el comienzo que finalmente resultó no ser canceroso. "Me estaba duchando, lavándome el cuerpo, enjabonándome y sentí un bulto en mi teta. Entonces me paré por un segundo y dije: 'Espera, ¿qué?'. Y volví a tocármelo de nuevo, comencé a sentirlo mejor y me dije que sí, que había un bulto duro ahí".

Tay, de 27 años —el intérprete tiene 32—, se quedó impactada, ha reconocido, porque en su familia hay varios antecedentes de otros tipos de cáncer. "Literalmente me quedé quieta en la ducha sin saber reaccionar", ha añadido.

"Sentir algo extraño en tu cuerpo, especialmente en esa zona, da mucho miedo. Y acto seguido empecé a comerme la cabeza. Es que los dos perros me llegaron a escuchar llorar y vinieron corriendo al baño", ha explicado, puntualizado el actor de la saga Crepúsculo que él había ido a una reunión y que, por tanto, ella sabía que él no le contestaría el teléfono.

Sin embargo, en cuando llegó a casa supo que algo iba mal. "Entré a la cocina e Inmediatamente me di cuenta de que algo pasaba. Estabas como actuando. No sé, estabas diferente pero sobre todo triste. Y te dije: '¿Qué pasa? ¿Va todo bien?'. Y empezaste a llorar y ya me lo contaste y me asusté, porque además tú siempre te pones en lo peor", ha rememorado.

Tay decidió ir primero al ginecólogo, quien la remitió a un centro especializado en el cáncer de mama, donde se sometió a una ecografía, que le aclaró lo sucedido. "Está todo bien, a veces pasan estas cosas. El tejido se ha movido u hormonalmente puede cambiar, pero a día de hoy sigue ahí, no ha desaparecido", han explicado.

La ahora influencer ha finalizado asegurando que no quiso contárselo a demasiadas personas porque no era más que eso, un susto, pero que su esposo la ha animado a contarlo porque compartir esta historia puede salvar vidas.

"Ahora estoy bien, feliz y para adelante, en un buen momento. Pero no quiero ni imaginarme a nadie más pasando por esto. Así que es importante tomárselo en serio, sí, pero también lo es intentar no pensar en lo peor", ha continuado, animando a sus seguidores a realizarse controles mamarios periódicos.