Hiba Abouk habla de su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Está más claro que el agua"

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, debido a la deslealtad confesa de él, terminó salpicando a Hiba Abouk después de que el jinete y ella fueran vistos juntos en la comunión de la nieta de 'El Turronero'. Sin embargo, él ya dejó claro que no hay nada entre ellos y ahora ha sido la actriz la que se ha pronunciado.

Así lo sostuvo la intérprete en declaraciones a los reporteros de Gtres, que le preguntaron en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando llegó de un viaje con el equipo de MasterChef Celebrity, que está grabando su novena temporada.

"No hay ninguna relación, hay una amistad como bien ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua", declaró a la prensa, que, acto seguido, le preguntó si no habían tenido una cita a ciegas en el evento. "¿Cómo va a ser una cita a ciegas? No tenemos 12 años", negó, rotundamente.

"Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está", reiteró. "Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero y lo que realmente hay, que es que no hay absolutamente nada".

"No nos estamos conociendo de nada ni estamos ocultando ninguna oportunidad de ningún tipo", añadió y aclaró que en la comunión estuvo "con muchísima gente" más aparte de Escassi.