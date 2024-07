Kris Jenner revela que quiere extirparse los ovarios tras la detección de un quiste

En el último episodio del reality que protagoniza la familia Kardashian al completo —exceptuando a su hijo, Robert Kardashian Jr., que sale en pantalla en muy contadas ocasiones—, Kris Jenner se ha sincerado sobre el último percance médico que le ha llevado a tomar una importante decisión.

Teniendo delante a tres de sus hijas, Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kendall Jenner, la matriarca del clan, de 68 años, ha compartido entre lágrimas sus futuros planes para extirparse quirúrgicamente ambos ovarios después de que le hayan diagnosticado un tumor en uno de los órganos.

"He ido al médico y me han hecho una exploración", ha comenzado contando Kris, que acto seguido ha explicado le han "encontrado un quiste". "Me han dicho que me tenían que extirpar los ovarios", ha agregado, así como que no está en absoluto nerviosa por el procedimiento.

A pesar de ello, Kris sí ha afirmado bastante afectada sentirse emocionada por tener que separarse para siempre de dichos órganos, dado que, como ella misma ha explicado sobre sus ovarios, "ahí es donde fueron concebidos todos mis hijos".

"Se trata también de saber envejecer", ha continuado ante la mirada de sus hijas. "Es como una señal tipo 'Esta parte de su vida ya se ha terminado. Es todo un capítulo de mi vida que acaba de cerrarse", ha continuado. "La gente suele preguntarme cuál es el mejor trabajo que he tenido y siempre digo que ser madre. La mayor bendición de mi vida ha sido poder dar a luz a seis hermosos hijos", ha contado en un confesionario aparte.

"Entiendo completamente cómo se siente mi madre porque yo me sentiría igual. [Los ovarios] Son como tu poder femenino. No significa que le estén quitando quién es ella o todo lo que ha vivido, pero yo también experimentaría este sentimiento de amor hacia lo que ha creado", ha declarado Kourtney después de saber la noticia tras una llamada.

Por su parte, Kim se ha sentido identificada con su madre, agregando que se siente "realmente triste por ella". "Ser operada y que te extirpen los ovarios es algo muy importante. Yo ni siquiera puedo imaginarme estar en esa situación".

En ese momento, Corey Gamble, el novio de Kris desde hace casi una década, también ha querido mostrarle su apoyo, sorprendiéndola con un regalo especial que le "ayude a levantarse". "No quiero que estés triste", le ha dicho a Kris antes de regalarle un abrigo de Prada. "Cariño, vas a llorar al menos 15 veces más, así que quiero que tengas esto", le ha dicho.

Y ha funcionado, puesto que tras ello Kris ha declarado que se enfrentará a ello con la cabeza bien alta y ha bromeado con su familia sobre llorar "lágrimas de cocodrilo" tras recibir el regalo. "Ya no estoy triste, es sorprendente cómo la ropa nueva lo arregla todo", ha acabado.