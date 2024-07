Luis Miguel hace un doblete histórico en Madrid

Luis Miguel se volvió a dar un baño de multitudes en su segundo día consecutivo en el Estado Santiago Bernabéu, que, de nuevo, registró este domingo un llenazo con más de 45.000 personas en sus gradas que no quisieron perderse el paso de su gira por España tras seis años de ausencia.

El apodado Sol de México presentó en la capital su gira mundial, con la que, en total, y desde que empezara hace unos días en Córdoba, recorrerá diez ciudades españolas para ofrecer hasta quince conciertos en las próximas semanas. El mexicano prevé terminar este tour con cerca de 180 recitales en todo el globo terráqueo.

Así, con la luz natural aún iluminando el icónico coliseo madridista y dos pantallas gigantes que mostraban de cerca al mexicano, el artista arrancó el concierto, el más multitudinario en España, con su éxito Será que no me amas, al que siguió su no menos conocido Amor, amor, amor ante un público totalmente entregado.

En un espectáculo que duró algo menos dos horas, el mexicano, enfundado en su habitual traje negro de gala, sin dedicar ni una solas palabras al público de Madrid, pero con su voz inconfundible y su energía desbordante fue enganchando al público, llegado de todos los rincones de España, con temas nuevos mezclados con los de toda la vida como Suave, La incondicional, Ahora te puedes marchar o La chica del bikini azul.

Así, hasta una veintena de canciones que hicieron las delicias de su entregado y variopinto público y que fue alternando con otro de su punto fuerte, las baladas. Te necesito, Hasta que me olvides, Somos novios o Nosotros, una a una fueron sonando en el coliseo madridista hasta cerrar con Cuando calienta el sol -muy propio para la época y el tiempo de Madrid-.

Antes, el artista había homenajeado a su México natal -con cambio de outfit incluido-, llenando el escenario de mariachis, violines y trompetas para extasiar al público con clásicos como La Bikina, La media vuelta y La incondicional, mientras serpentinas del color de la bandera mexicana caían a la pista.

Nadie se quiso perder al artista mexicano. Si el sábado, en su primera noche, fueron a verle personajes VIP como Margarita Vargas, Luis Alfonso de Borbón, Susanna Griso, Nuria González o Paula Echevarría, este domingo las gradas acogieron a rostros tan conocidos como los de Lidia Torres, Jaime Astrain, Amor Romeira o Chayo Mohedano.

10 ciudades y 15 conciertos

La gira por España de Luis Miguel estará compuesta por 15 conciertos en 10 ciudades. Después de su doblete en Madrid, el 10 de julio recalará en la plaza de toros de Murcia, el 13 en el estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almería) y el 17 y 18 será el turno de Barcelona, con dos citas en el Palau Sant Jordi.

A Coruña, en el marco del Coruña Sounds, el día 21; Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el Concert Music Festival, el 24, y Valencia (Estadio Ciutat de Valencia) el 27, serán las siguientes apariciones del 'Sol de México' antes de finalizar la gira con tres conciertos en el Starlite de Marbella los días 31 de julio y 2 y 3 de agosto.