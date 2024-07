Belén Esteban carga contra Alejandra Rubio: "Qué ridículo estás haciendo, te crees que eres la Beyoncé en blanquita y pequeña"

Alejandra Rubio se ha situado en los últimos días en el centro de todas las miradas. Su embarazo, unido a la exclusivas sobre el mismo tanto de ella como de su chico, este por partida doble, le está generando infinidad de críticas a la hija de Terelu.

En Ni que fuéramos, sus colaboradores también han querido opinar del tema, uno de los más candentes del corazón en la actualidad. Una de ellas, Belén Esteban, le ha dedicado unas palabras a Alejandra. "Qué ridículo estás haciendo, Alejandra, te crees que eres la Beyoncé en blanquita y pequeña. Qué protagonismo, estás encantada", le espetó, mirando a cámara.

"¿Sabes lo que tiene vender una exclusiva? Esto", señalaba la de Paracuellos, antes de ponerse a ella misma como ejemplo. "Yo también me he peleado mucho con la prensa, me he puesto farruca, pero los años te hacen aprender y cuando he vendido una exclusiva he sido consciente de lo que he hecho".

"Ayer cuando llegué a casa miré el programa tuyo y tengo que dar la enhorabuena a Sandra y a César por la llamada de atención que le dieron", señalaba Belén, sobre la actitud de los presentadores de Así es la vida, programa donde colabora Alejandra. "Lo que nosotros hacemos, aunque para vosotras somos unos bestias, es lo que hacéis vosotras, tu madre, tu tía, y tú".

"Te deseo que lleves un embarazo fenomenal y feliz, que creo que lo estás haciendo, pero estás encantada, y esto se te va a ir, acuérdate de lo que te digo", le advirtió, para zanjar el tema.