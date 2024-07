Laura Escanes responde a los comentarios sobre su aumento de peso: "Sí, he engordado unos 7 kilos, pero estoy sana y feliz"

Laura Escanes ha salido al paso de los comentarios sobre su peso. Aunque no tenía intención de hacerlo, finalmente la influencer, cansada, ha decidido responder a un seguidor que, en redes sociales, le preguntaba por su aumento de peso, algo que ella misma ha confirmado.

"Lo he pensado mejor y sí te voy a responder. Tal vez me arrepienta, pero ahí va", ha comenzado diciendo en uno de sus stories de Instagram tras haber respondido en un primer momento con un "¿a ti qué te importa?".

"Sí, he engordado. De hecho, he engordado unos 7 kilos respecto al agosto del año pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa...", ha continuado Escanes, haciendo referencia a una etapa complicada.

Story de Laura Escanes. INSTAGRAM LAURA ESCANES

"Sí, he engordado. Pero estoy sana, mentalmente, tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer", ha zanjado.

Aunque no ha revelado qué fue lo que le hizo bajar de peso, hay que recordar que la modelo, que también hace ver su antes y después en sus stories, rompió hace unos meses su relación sentimental con Álvaro de Luna.