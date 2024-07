Escrivá responde a las dudas sobre la app para acceder al porno: "Que la credencial dure un mes ha dado para muchos chistes"

El intenso debate social generado por la medida del Gobierno de crear una aplicación desde la que solicitar permisos para acceder a páginas pornográficas, Cartera Digital Beta, ha llegado a los oídos del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que no ha dudado en despejar incógnitas sobre el asunto en redes sociales y felicitarse por el ruido generado.

El anonimato, el funcionamiento, la instalación, las credenciales... son muchos los puntos que han provocado dudas en la ciudadanía, también chistes. De ahí que Escrivá haya querido abrir un hilo en X, antes Twitter, donde dejar claros todos ellos. "La presentación de Cartera Digital Beta ha generado un vivo debate social, a veces jocoso, a veces serio. Está muy bien, porque el tema es importante", comienza, a la vez que garantiza "el anonimato" de sus usuarios de nuevo.

El ministro, además, pone de manifiesto que la credencial dure un mes y vaya por lotes de 30 "ha dado para muchos chistes", pero "es para garantizar el anonimato". Además, Escrivá explica que "así, la Administración no sabe qué uso hace el usuario de su credencial, ni la web pornográfica sabe quién es la persona que está accediendo" y agrega que la caducidad "sirve para que nadie pueda hacer un uso indebido de ella".

El miembro del Gobierno de coalición también incluye algunos matices en sus explicaciones y aclara que los lotes de 30 credenciales no suponen que solo duren 30 días. "Son reusables de manera aleatoria y hasta cierto límite para evitar el perfilado del usuario. En todo caso, si se acaban se puede renovar sin límite aunque no haya pasado el mes".

"No vale cruzarse de brazos"

Ante las críticas, el ministro también ha querido anunciar que Cartera Digital Beta no será la única medida que se lleve a cabo para hacer que los menores no tengan acceso a la pornografía. "Estamos desarrollando una Estrategia Nacional que incluye, entre otras cosas, preinstalación sistemas de control parental en dispositivos digitales y medidas en el ámbito educativo", señala y a su vez recalca que las medidas se vienen estudiando "desde hace meses". "Lo que no vale es cruzarse de brazos o decir esto no va a funcionar sin evidencia", dice a renglón seguido.

Escrivá también hace hincapié en que la regulación europea "obliga" a todos los países de la UE a tener estos sistemas de cartera digital en marcha para octubre de 2027. "Anticipándonos tenemos más tiempo para elaborar una herramienta óptima y empezamos antes a poner coto a un problema social", asevera.

En cuanto a los expertos que han vaticinado que la aplicación no será una forma de acotar el problema, el ministro reconoce "el reto es grande". "Si fuese fácil, ya estaría resuelto, pero en la Administración tenemos también extraordinarios expertos que estarán a la altura del desafío", afirma.