'The Boston Globe' pide a Biden que abandone su campaña "por el bien del país" y su legado

El periódico The Boston Globe se unió este miércoles a las voces que solicitan a Joe Biden que abandone la carrera presidencial "por el bien del país" y reflejó en su editorial que aumentan las dudas sobre su capacidad para gobernar durante otros cuatro años.

El consejo editorial de The Boston Globe aconsejó a Biden que "ceda de forma elegante" y libere a sus delegados para votar por otra persona durante la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará del 19 al 22 de agosto en Chicago para encumbrar oficialmente al candidato demócrata a la presidencia de EEUU. "Por el bien del país, su partido y su legado, Biden debe hacer esto. Y pronto", añadió el rotativo.

Aunque reconoció que la carrera para sustituir a Biden puede ser "caótica", añadió que también será "increíblemente emocionante", algo que, aseguró, el Partido Democrático necesita para animar a sus votantes, más allá del miedo al exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021).

El pasado 28 de junio, un día después del debate televisado entre Biden y Trump que mostró todas las debilidades del actual presidente, el periódico The New York Times pidió también al candidato demócrata que abandone la carrera electoral.

The New York Times afirmó además que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

Desde entonces, un creciente número de periódicos, analistas y miembros del Partido Demócrata han solicitado que Biden dé paso a otro candidato de cara a las presidenciales del próximo 5 de noviembre.